東元提滿11席董事候選名單 4席為現任董事會成員

東元 (1504-TW) 今 (31) 日公布董事會候選名單，共提名 11 席，包括 7 席董事與 4 席獨董，其中，3 名董事、1 名獨董為現任董事會成員，董事長邱純枝強調，董事會提名人選來自各方，具備專業、國際化等專業，且對未來集團發展也有經驗，有助集團未來發展。

東元董事會今日提出 11 席董事名單，7 席董事包括現任東元董事長邱純枝、東元常務董事黃呈琮、東安資產副董事長翁文祺、現任董事黃茂雄、安侯建業高渭川、玉山顧問董事長周守訓、北市府人事處長退休程本清。

4 席獨立董事包括現任獨董劉維琪、華新獨董陳翔中、中山善萊聯合會計事務所長黃協興、安信法律林麗珍。

東元將於 5 月 25 日舉行股東會，全面改選董事、推舉新任董事長，董事會決議將原有 15 董事縮減為 11 席，其中，獨董應選名額為 4 席、董事應選名額為 7 席。

東元集團會長黃茂雄之子黃育仁，本周先提出候選名單，共提出 3 席董事與 4 席獨董，董事名單包括現任東元獨董、東元總經理特助黃立聰、黃育仁、光菱董事長方頌仁；獨立董事名單分別為勝創科技副總李明萱、全球人壽董事劉積瑄、台灣投資人關係學會 (TIRI) 名譽理事長孫又文、環球混凝土總經理侯智升。

東元原與市場派寶佳集團出現經營權之爭，隨後長子黃育仁現身挑戰董座，讓東元集團會長黃茂雄以個人身分與寶佳機構、華新麗華 (1605-TW) 三方溝通達成共識，共同推舉董事候選人。

邱純枝日前提到，董事會名單盼能期待能帶來績效，現有東元經營團隊持續努力最好績效表現，尤其去年受到疫情衝擊，獲利、股利政策寫過去 6 年來新高。