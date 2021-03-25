黃茂雄：東元為專業經理人制度 長子黃育仁爭取經營是個人權利

東元 (1504-TW) 股東會前風波不斷，集團會長黃茂雄今 (25) 日發聲明強調，長子黃育仁爭取導經營的企圖心為個人權利，不過卻未堅守公私分明的原則，且集團絕非會長制而是專業經理人制度。

黃茂雄認為，長子黃育仁已經長大成人，爭取主導經營的企圖心為個人權利，惟原本應屬於公司內部討論的議題，如今未充分討論即公開於媒體，導致外界聚焦於父子衝突，造成投資人和社會的不安及公司治理的困擾，實乃教子無方，深感愧對社會期待。

黃茂雄解釋，東元絕非會長制而是專業經理人制度，自己也是自基層歷練進，晉升專業經營階層。自己堅守公私分明的原則，但黃育仁無法理解，也未能接受理念，因此是非判斷有待黃育仁深思；但在私領域方面，父子親情人生珍寶，仍是一家人。

黃茂雄提到，近年來，東元電機經營團隊努力提升公司治理，蟬連七年獲得「企業永續報告類—TOP 50 報告白金獎」、連續六年獲公司治理評鑑前 5%，更是台灣機電業者首家入選 DJSI 新興市場成份股的企業，今年也入選標準普爾 (S&P Global) 最新公布的 2021 永續年鑑。對於外界期許東元擠身世界一流 ESG 目標，相信經營團隊會繼續為永續發展而努力。

黃茂雄表示，針對近日媒體以「父子決裂」、「父子之爭」、「父子對決」等用詞，報導與長子黃育仁相關事宜，引起社會諸多關注和猜測，造成股東和各利害關係人的疑慮，深感歉疚。