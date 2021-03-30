ARK每日追蹤：減持NFLX、PYPL 大舉加倉JD、TDOC

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 29 日之個股進出明細。

買進 賣出 DKNG AAPL SGFY TAK SEER SYRS RPTX RHHBY MASS PSTI BLI PHR ACCD NVS ADPT TREE BFLY TCEHY TDOC SPOT TWLO REGN TWTR PYPL FATE PSTG BEAM PCAR SE ICE WKHS NFLX U API SQ ADBE SHOP ROKU PTON JD Z

週一 (29 日) ARK 系列基金減倉軟體巨頭 Adobe 約 14 萬股、並減持 Netflix (NFLX-US) 11.5 萬股、減持 PayPal (PYPL-US) 近 27 萬股，其中 PYPL 已多日遭到 ARK 基金減持。

加倉方面，週一 (29 日) ARK 基金再次大舉買入遠程醫療商 Teladoc (TDOC-US) 約 17.6 萬股，並小幅補回串流設備商 Roku (ROKU-US) 約 9 萬股，另外，也大舉加倉京東 (JD-US) 超過 32 萬股。