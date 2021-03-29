杰力證實漲價10-20% 今年單月營收將突破2億元

MOSFET 廠杰力 (5299-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理吳嘉連指出，由於晶圓代工、封測成本上揚，為維持獲利、保持產品競爭力，已向客戶漲價，漲幅與同業相當、約 10-20%，預估今年單月營收可突破 2 億元，創下歷史新高。

展望 2021 年，董事長李啟隆表示，現今市場需求熱絡，尤其杰力所屬的 PC、NB 領域需求非常強，看好今年營收會隨著環境成長，毛利率也可維持去年水準，同時增加產品應用面、客戶，致力追求提高毛利率。

對比今年與 2018 年，李啟隆認為，當需求好的時候，終端客戶一定會有重複下單情況發生，不過，今年是產能遠遠無法達成需求，即便扣除重複下單疑慮，產能與需求仍呈現一定缺口，所以不會像 2018 年會有庫存調節情況出現。

吳嘉連指出，杰力 2018 年單月營收突破 1 億元，今年在產品出貨成長帶動下，單月營收將突破 2 億元，三年內的年複合成長率約 24%。

針對此次產品價格調漲，吳嘉連補充，漲價因應上游成本上漲，漲幅約與同業相當，達 1-2 成，預計今年取得晶圓廠產能優於去年，新增的 1 成產能會在下半年顯現，不過目前看起來仍無法滿足客戶。

後段封測廠也因來自各領域急單湧入，需求同樣爆滿，預期今年生產瓶頸會是在封測廠，看好下半年取得產能再較上半年增加雙位數。