長興去年每股賺2.05元 擬配息1.5元 雙寫近4年高點

長興材料 (1717-TW) 今 (26) 日公告去年財報，全年稅後純益 25.43 億元，年增 3.13%，每股純益 2.05 元，董事會並通過擬配息 1.5 元，雙寫近 4 年新高；為因應客戶需求，長興將新建華東新廠、擴產長興蘇州，分別增加合成樹脂、乾膜光阻產能。

長興去年第四季營收 118.96 億元，季增 20.3%，年增 16.97%，毛利率 23.08%，季減 1.1 個百分點，年增 2.38 個百分點，營益率 9.03%，季減 0.73 個百分點，年增 3.08 個百分點；稅後純益 7.85 億元，季減 12.39%，年增 42.2%，每股純益 0.63 元。

長興去年營收 383.7 億元，年減 4.94%，毛利率 23.16%，年增 3.69 個百分點，營益率 8.18%，年增 2.39 個百分點；稅後純益 25.43 億元，年增 3.13%，每股純益 2.05 元。

長興董事會並通過擬配息 1.5 元，配發率達 7 成，寫近 4 年新高；若以今日收盤價 36.2 元計算，現金殖利率約 4.14%。

配合經營規劃及業務拓展需求，長興董事會同時通過合成樹脂華東新廠一期投資案及長興蘇州擴產計畫投資案，華東新廠將設立於安徽省銅陵經濟技術開發區，第一期規劃注資人民幣 3.5 億元，預計 2024 年下半年試產。

長興蘇州主要生產銷售乾膜光阻，董事會也通過預計投入人民幣 9052 萬元，提高乾膜光阻產能。