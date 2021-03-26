〈陸港盤後〉科技領頭報復性反彈 創業板、恒生科技指紛紛勁揚

美股反彈上漲，帶動週五 (27 日)A 股三大指數開高走高，早盤紡織服裝類股延續前一天領頭羊角色，白酒、醫美類股跟進上揚，熱門題材如碳中和概念股出現漲停潮，市場人氣回溫。

今日成交量能較前一個交易日明顯擴大，滬深兩市成交金額達 7479 億人民幣，日增 11%，重回 7000 億人民幣大關。而在今日大幅反彈之下，三大指數週線均翻紅。

港股方面，雖然聯準會主席拋出將縮減 QE 的言論，但市場反應並不激烈，反而將焦點放在拜登的經濟基建計劃，及疫苗接種成長一倍的目標上。在美股反彈之下，帶動恒生指數開高走高，科技類股重啟漲勢，再度成為拉升市場人氣主力。

科技股方面，美團 (3690-HK)、快手(2014-HK) 勁揚 5%、才掛牌第三個交易日的百度 (9888-HK) 股價續跌逾 5%。市場傳出小米 (1810-HK) 將與長城汽車 (2333-HK) 合作造車，前者股價跳漲 6.3%、後者股價狂飆 10%。

截至收盤，上證綜指上漲 1.63%，報 3418.33 點；科創 50 指數大漲 3.03%，報 1256.66 點；深證成指上揚 2.6%，報 13769.68 點；創業板指勁揚 3.37%，報 2745.4 點。

本週上證綜指上漲 0.4%，科創 50 指數上揚 2.06%，深證成指上漲 1.2%，創業板指上漲 2.77%。

恒生指數上漲 1.57%，報 28336.43 點、恒生科技指數則上漲 2.3%，報 8129.63 點。

北向資金進出方面，週五北向資金買超人民幣 64.3 億元，連續三個交易日買超，其中滬股通買超人民幣 16.53 億元，深股通買超人民幣 47.77 億元。本週北向資金買超 142 億人民幣。

法人觀點

東北證券認為，目前上證形態仍處於 3300～3500 點的區間整理中。風險偏好下滑是 A 股短線無法大漲之因，投資人要控制好部位，若要投資則要採取有獲利就出場的原則，別持股太久。指數大漲不追高，大跌則可以考慮佈局。

分析師表示，中美關係持續緊張，美股中概股面臨下市的風險上升，引爆一波小股災，在香港二度上市的中概科技股也難幸免，導致這些在港股掛牌的科技股賣壓較重。相信在美國政府再一次表態前，中概股股價短期仍會有壓力。恒指雖然今日站上 28200 點頸線位置，但能否扭轉近期弱勢仍有待觀察，投資人應多觀望。