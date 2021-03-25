佳世達董座：今年仍是豐收年 營運將加速成長

佳世達 (2352-TW) 今 (25) 日召開線上法說，董事長陳其宏認為，今年仍會是豐收的一年，營收及獲利將加速成長；至於缺料方面，透過聯合大艦隊成員的互相支援，可望降低影響。

陳其宏表示，網通事業群去年 8 月合併明泰 (3380-TW) 後，今年將持續成長貢獻營收；醫療事業方面，血液透析器已獲得中國 NMPA(即以往的 CFDA) 產品認證、南京明基醫院也取得互聯網醫院資格可執行線上遠端醫療服務，加上醫療服務回穩，也會有較高的成長幅度。

陳其宏進一步指出，目前佳世達營運體質和獲利結構相較 3 年前大幅改善，高附加價值事業的營收佔比，在去年第四季已經提升至 34%，原定明年營收佔比過半的目標，今年可望提前達陣。

而近來零組件缺料、漲價消息頻傳，陳其宏坦言，目前最大問題是要拿到成套的零組件組成成品，不然會變成庫存，而集團聯合大艦隊的聯防效應就此顯現，各公司能互相支援所需料件，彌補所缺的部分。

佳世達去年在併購效益持續發酵，加上業外以權益法認列轉投資友達 (2409-TW) 等獲利，帶動全年營收 1917 億元，年增 13%、稅後純益 49.88 億元，年增 40%，每股純益 2.54 元則為 3 年新高。

佳世達雖然尚未公告股利政策，但公司預估，今年配發率將超過 5 成，預計 5 月董事會討論。