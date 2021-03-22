明泰今年營收估續創高 明年獲利跟進登峰

佳世達 (2352-TW) 集團網通廠明泰 (3380-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長黃文芳表示，今年宅經濟效應持續發酵，目前部分產品訂單更是排到明年，此外，400G 交換器新機種量產、5G 以及車用大幅成長，今年營收將續創高，獲利則估在明年登峰。

黃文芳表示，很多關鍵零組件交期延長，手上有些訂單已經排到明年，預計今年營運將持續成長，而目前除了持續優化原有事業、擴大新品及增加新場域應用外，也規劃透過 M&A 與系統整合商 (SI) 甚至是品牌合作，拓展出海口。

明泰總經理林裕欽指出，今年 400G 交換器 64 埠新機種，預計今年第三季開始量產，有機會直接供貨給電信運營商客戶，另外，白牌業務方面，除了整套出給垂直廠域的客戶外，也有系統整合商拿去搭配品牌廠的設備連接使用。

林裕欽認為，5G 端到端產品在配合客戶需求下將大幅成長，營收比重提升來到個位數百分比，此外，車用相關今年也將看到大幅度的成長。

至於缺料方面，林裕欽坦言，對訂單達成率確實有產生影響，雖然近期有小幅舒緩，但後續仍要再觀察，另外，匯率波動也會是影響營運的另一變數。

以目前明泰產品營收占比來看，目前區域都會網路產品佔營收比重約 27%，無線寬頻網路產品營收比重來到 43%，數位多媒體網路產品比重約 24%，企業行動方案及其他產品比重約 6%。

明泰去年在併購仲琦挹注下，營收 321.71 億元，年增 103%，稅後純益 5.57 億元，年增 133%、每股稅後盈餘 1.03 元，為近 3 年最佳。