東元創始股東力挺 推舉黃育仁進董事會

東元 (1504-TW) 集團會長黃茂雄與其長子黃育仁，父子之爭越演越烈，東元原始股東今 (22) 日發布聯合聲明指出，現有經營團隊的營運路線偏離初心，黃育仁在集團任職近 20 年，符合大家期待，因此將聯合推舉黃育仁整合董事會、領導改革。

東元原始股東錢楨三、孫芳正、孫嬿美、黃博治今日共同發出公開信表示，65 年前，偕林波士與林和引攜手五大家族，齊心協力創辦了東元，包括錢水木、孫炳輝、孫炳榕、黃土英、林長城；創辦人以技術專業、群體決策、重視人本的價值體系之下，乘風破浪、克服萬難。這一路的成長茁壯，見證東元成為頂尖的國際企業。

聲明提到，近年東元公司治理方向，偏離產業發展需求，原有的群體決策、和諧共治有所缺乏，現有經營團隊的營運路線，偏離老股東們當年的初心。如何找回六十五年前的創業初心，讓東元改革創新、再度奮起，已成為老股東殷切的期盼，而今年股東會改選，將成重要關鍵。

創始股東們指出，所支持的領導人，除具備技術專業和管理實力，也要秉持以人為本的和諧共治精神，用心聆聽股東的心聲，勇於改革與創新，帶領東元開創新格局。選在股東會前夕，決定聯合推舉黃育仁來擔任東元董事，整合董事會推動改革。

創始股東們認為，黃育仁是黃茂雄會長的長子，在半導體業磨練 7 年，在東元集團資訊電子事業群，已磨練將近二十年，充分了解集團核心價值和經營理念，所學所能，也完全符合老股東對於領導人的期待，深信且希望，黃育仁能承擔改革創新的重責大任，帶領東元重返初心。