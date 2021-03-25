筆電、網通產品挹注 2020年前十大IC設計業者營收年增26.4%

研調機構集邦科技今 (25) 日指出，受惠遠距辦公、教學趨勢興起，筆電、網通產品需求激增，終端系統廠向 IC 設計業者強力拉貨，帶動 2020 年整體 IC 設計產業成長力道強勁，前十大 IC 設計業者營收達，年增 26.4%。

全球前三大 IC 設計業者高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US)、輝達 (NVDA-US) 去年營收均成長，其中，輝達因收購 Mellanox，資料中心解決方案更加完整，去年資料中心營收近 64 億美元，年增幅高達 121%，在資料中心、遊戲顯卡表現穩健帶動下，營收年增幅達 52.2%，冠居前十大業者。

高通也受惠網通需求急遽提升，加上數據晶片重獲蘋果採用，以及華為禁令推動其他手機業者搶食市占，進而拉升高通 2020 年營收表現，成為擠下博通，拿下全球第一的有兩大因素。

博通去年上半年受美中貿易戰影響，壓抑營收表現，儘管下半年憑藉手機射頻元件打進蘋果供應鏈，但營收消長下僅微幅成長，退居第二名。

台系 IC 設計業者表現也出色，聯發科 (2454-TW) 受惠網通、筆電、5G 手機等需求，加上網通產品規格與成本結構優化，營收年增幅自 2019 年的 1%，一舉躍升至 37.3%。

聯詠 (3034-TW) 也受惠疫情衍生的宅經濟需求，推升驅動 IC 與電視晶片有不錯表現，年增幅達 30.1%；瑞昱 (2379-TW) 除了受惠網通、筆電需求強勁，其他如音訊與藍牙晶片出貨也暢旺，年增幅達 34.1%。