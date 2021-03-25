【永豐期貨】外資連五賣 台股小漲守萬六關卡

期貨走勢

台指期週四上漲 49 點至 16030 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 30.14 點，電子期逆價差縮至 - 2.31 點，金融期逆價差縮至 - 1.12 點。現貨部分，三大法人賣超 173.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2791 口至 - 8107 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 3113 口至 - 25105 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2952 口至 - 14930 口。

週三長榮貨櫃擱淺蘇伊士運河，激勵油價反彈，能源股受惠，而 10 年期美債殖利率下跌，但科技股尾盤遭拋售，台積電 ADR 下跌逾 5%，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.01%，標普 500 下跌 0.55%，那斯達克下跌 2.01%，費半指數下跌 1.34%。台股早盤一度跌破萬六關卡，最低來到 15944 點，但隨著台積電跌幅收斂，傳產及金融類股撐盤，指數黑翻紅，加權指數終場上漲 0.17%，收 16060.14 點，守住萬六關卡。權值股來看，今天台積電盤中有部分低接買盤承接，收斂跌幅，終場小跌 0.17%，收 575 元，聯發科受外資調升目標價，突破 900 元湍卡，大漲逾 6%，收 949 元，聯電則上漲逾 3%，收 48.65 元，扮演撐盤要角。籌碼面來看，外資已連 5 賣，三大法人聯手賣超 173.92 億元，市場資金由電子流向傳產、金融、以及高股利殖利率股，再外資尚未回補電子類股前，預期呈震盪格局為主。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 降至 1.17。VIX 指數下跌 0.51 至 18.06。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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