臺慶科4月底轉上市 訂單爆滿營運估續創高

電感廠臺慶科 (3357-TW) 暫定 4 月底轉上市，董事長謝明諺今 (24) 日指出，車用電子及網通需求強勁，上半年訂單及稼動率滿載，部分產品交期更超過半年，下半年估狀況延續，且在新產能開出貢獻下，法人估，臺慶科全年營收將增雙位數，獲利同步成長，同步續寫新高。

臺慶科總經理謝明良表示，目前積層晶片電感及磁珠，繞線電感及一體成型功率電感、共模濾波器、網路變壓器等產品，平均訂單能見度約 3.5-4 個月，且在稼動率滿載下，毛利率也持續穩步向上。

其中，網路變壓器訂單交期超過半年，磁珠也有 5-6 個月，且反應原料銀漿漲價以及匯率影響，臺慶科也針對部分積層晶片電感，對中國代理商漲價，幅度約 10-20%。

在供需吃緊下，臺慶科也展開擴產計劃，謝明良表示，第一階段新產能預估 7 月投產，可望增加營收 20-25%，以產品來看，網路變壓器產能將增加 1 倍、高毛利的一體成型功率電也將成長 2 成。

今年上半年規劃資本支出 6 億元，已經超過去年全年，下半年也會啟動第二階段擴產，將針對網路變壓器、一體成型電感，積層晶片電感等產品。

目前臺慶科各產品月產能，晶片電感 18 億顆，月產能來看，晶片電感 18 億顆、繞線電感 1.25 億顆、一體成型功率電感 0.75 億元、共模濾波器 0.56 億顆，網路變壓器 1.48 億顆。

臺慶科去年營收 44.78 億元，年增 33.6%、毛利率 32.6%，年增 3 個百分點；稅後純益 7.35 億元，年增 67.2%，每股純益 8.07 元；營收、毛利率以及純益、每股純益均創歷史新高，公司也決議每股配息 4.1 元，同為歷史最佳，配發率逾 5 成，若以 24 日收盤價 144 元估算，現金殖利率約 2.8%。

去年產品營收占比來看，臺慶科電腦相關營收占比 40%，消費電子 16%、通訊電子 22%，車用電子 16%，其他 6%；客戶組成來看，直接客戶 37%，包含歐美車廠等終端品牌客戶；代理商 37%，主要在中國等；組裝廠等 OEM 客戶占 26%。