聯發科「智在家鄉」競賽開跑 蔡明介分享突破瓶頸秘訣

聯發科 (2454-TW) 今 (24) 日宣布，第四屆「智在家鄉」數位社會創新競賽開跑，即日起公開徵件，董事長蔡明介指出，自己生活的地方永遠是獨一無二，值得以實際行動讓家鄉更好，也親自分享面對「創新瓶頸」的心法，就是敞開心胸思考問題的本質，並找到答案。

蔡明介表示，儘管自己專注在半導體領域幾十年，但在不同階段都會遇到困難，自己選擇的方式就是保持「open heart, open mind」，用開放的心胸去思考問題的本質，同時找到答案。

蔡明介也呼籲，「智在家鄉，我們有志同行」，歡迎社會大眾集思廣益，為家鄉的問題，提出創新的解決之道。

聯發科第四季「智在家鄉」賽事即日起開放報名，至 6 月 17 日下午 5 點為止，預定 7 月下旬公告入圍名單，入圍的 20 組團隊將獲獎金及研發補助各 5 萬元，決賽將選出一組特優獎金 100 萬元、三組優等獎獎金各 20 萬元、三組特別獎獎金各 5 萬元。

蔡明介認為，受疫情驅使，科技影響力逐漸滲透至生活各層面，新科技的運用反而能拉近人與人間的距離，更能結合人們多元的創造力。

這種後疫情時代的「科技溫度」，無論在跨國的交流，或者是地方事務上，都將以更快的速度帶來變化，也期待大家能勇於擁抱新科技的力量，並相信今年「智在家鄉」賽事也能看見該趨勢。