〈生達集團強化分工〉生泰承接原料藥合成部門 挹注一年營收逾2億元

生達 (1720-TW) 集團強化分工，旗下原料藥合成部門將分割轉讓給同集團的生泰 (1777-TW)，生達總經理范滋庭表示，未來生達將專注於西藥領域、生泰則可擴大原料藥營運，每年估可挹注 2 億元營收、4000 萬元獲利。

范滋庭指出，過去 10 年集團都在規劃資源整合，隨著各公司專注的產品逐步明確，生達聚焦在西藥領域，旗下原料藥合成部門業務中，西藥與外銷比重約 1:3，加上生泰聚焦在原料藥生產，擬讓該部門由生泰承接。

生達擬將原料藥合成部門的研發、生產、人員等分割移轉給生泰，該部門價值約 3.41 億元，每年營收約 2 億元、獲利 4000 萬元，待 10 月雙方完成股權交易後，生泰可認列營收、獲利；生達則可依投資比例認列生泰獲利。

展望今年，范滋庭表示，生達焦聚焦在西藥、外銷、代理業務，其中西藥業務穩定成長，今年將增加代理藥物品項，全年營運不看淡，法人估，代理藥物業物營收有望年增雙位數，推升全年營收優於去年。

生達 2 月營收 3.13 億元，月減 20.4%、年減 4.13%；累計前 2 月營收 7.06 億元，年增 10.1%。生泰 2 月營收 0.639 億元，月減 14.4%、年減 10.1%；累計前 2 月營收 1.39 億元，年減 3.73%。