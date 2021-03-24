童子賢：智慧電桿發展潛力大 未來10年全球總量上看1億盞

台灣 5G 智慧桿標準推動聯盟今 (24) 日舉辦成立大會，首屆聯盟會理事長由和碩 (4938-TW) 董事長童子賢擔任，他認為，智慧城市發展需要產業界跟政府合作，其中智慧電桿發展潛力大，透過 5G、AIoT 連網可望創造更多應用商機，預期未來 10 年全年將有上億支電桿邁向智慧化。

童子賢表示，智慧城市需要產業界跟政府合作，因為涉及場域使用、技術、法規，智慧城市應用也不同於過往個人電腦、智慧手機、電玩等單單影響個人，而是涵蓋全體國人，看好台灣本來就具備非常強的 3C 產業鏈，在發展智慧城市上具備優勢。

童子賢進一步指出，全球 76 億人口擁有約 3.6 億支照明電桿，除了是重要基礎建設外，也是未來智慧城市重要媒介，預期未來燈桿將不再只有照明應用，想像發展空間龐大，保守預估目前全球也僅有 2%，約 7000 萬支電桿具備智慧化應用，預期未來 10 年內將有上億支電桿邁向智慧化。

童子賢形容現在全球智慧電桿市場是「有燈桿無智慧、有市場無標準」，因為在 5G、AIoT、智慧城市發展下，若電桿採用不同技術標準，隔兩條街的電桿就無法達到資訊共享，因此需要標準建立，隨著聯盟成立，近期就可望推出相關標準草案，未來也計畫與歐盟、日本、美國、中國等討論相關技術規範。

台北市電腦公會理事長彭双浪也指出，5G 智慧桿聯盟成立，目標不只是要把台灣標準建立，也希望透過聯盟推動，讓台灣與全球接軌，經濟部次長林全能則認為，5G 是數位化、智慧化重要神經網絡，透過產業與政府雙邊合作成立聯盟，有助加速標準檢測環境建立、實證場域應用、跨單位跨領域夥伴合作。

5G 智慧桿標準推動聯盟是由台北市電腦公會發起，並邀集和碩、鴻海 (2317-TW) 旗下鴻齡、仁寶 (2324-TW)、中華電 (2412-TW)、華電聯網 (6163-TW)、耀登 (3138-TW)、亞旭、裕電能源、華碩 (2357-TW)、台達電 (2308-TW)、遠傳 (4904-TW)、中磊 (5388-TW)、合勤、明泰 (3380-TW) 等 25 家廠商共同成立。