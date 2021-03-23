全台水庫進帳405萬噸水仍無法解渴 王美花：要做最壞準備

中部以北昨日明顯降雨，全台降雨約進帳 405 萬噸水，但挹注有限，主要供應大台中用水的德基水庫僅可多支撐一天，而新竹寶二水庫蓄水率下滑至 8.8%。經濟部長王美花今 (23) 日表示，旱災應變中心周三舉行水情會議，將討論是否進入紅燈及「供 5 停 2」，要做最壞的準備。

春雨報到，水量卻不如預期，中部以北昨天降雨增加，對水情不無小補，但南部多為毛毛雨，根據水利署統計，截至上午 7 時，全台降雨約進帳 405 萬噸水，其中，翡翠水庫 130 萬噸最多，石門水庫 90 萬噸，德基水庫 70 萬噸，寶山水庫及寶山第二水庫約進帳 35 萬噸的水量，水利署持續把握機會進行人工增雨。

水利署官網顯示，台中德基水庫蓄水率目前僅剩 6%，預測可支應 24 天，明德水庫 9.6%、鯉魚潭水庫 11.5%、霧社水庫 9.3%、曾文水庫 15.4%、寶山水庫 19.8%，主要供應竹科園區用水的寶二水庫也進一步下滑至 8.8%。

中南部水荒嚴峻，王美花表示，本周的旱災中央災害應變中心會議，將討論是否進入水情燈號「紅燈」及「供五停二」措施，從氣象資料及各地水情展開細部討論，若有確定的政策方向，明天會議後就會對外宣布。王美花坦言，「要做最壞的準備」。

王美花指出，經濟部會盡快將耗水費的徵收機制規劃出來，對於立委建議調漲用水大戶水價等措施，也將一併納入考量，此外，台北市與其他縣市的水費級距不同遭到質疑，王美花說，2 周內將提出相關分析，進一步檢視台水、北水相關內容。