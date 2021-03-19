關注焦點：

3 月 19 日 (周五)

日本央行利率決議

今日重要經濟數據：

08：01 英國 2 月 GFK 消費者信心指數 ‧ 預測負 20‧ 前值負 23

15：00 德國 2 月生產者物價指數 (PPI) 月率 ‧ 預測 + 0.8%‧ 前值 + 1.4%

15：00 德國 2 月生產者物價指數 (PPI) 年率 ‧ 預測 + 2.0%‧ 前值 + 0.9%

15：00 英國 2 月扣除國有銀行的公共部門淨借款 ‧ 預測 209.5 億 ‧ 前值 87.5 億

15：00 英國 2 月公共部門淨借款 ‧ 前值 80.16 億

15：00 英國 2 月公共部門收支短差 ‧ 前值負 195.26 億

本週要聞：

周一 / 紐約聯邦儲備銀行 3 月製造業指數為 + 17.40

美國 1 月整體資本淨流入 1063 億美元

周三 / 美國 2 月房屋開工年化總數為 142.1 萬戶

美國 2 月房屋開工年化月率下降 10.3%

美國 2 月建築許可年化總數為 168.2 萬戶

美國 2 月建築許可年化月率減少 10.8%

美聯儲維持政策不變，料通脹今年將超過 2% 目標

周四 / 美國 2 月領先指標上升 0.2%

美國一周初請失業金人數四周均值為 74.6 萬

美國一周續請失業金人數為 412.4 萬

美國一周初請失業金人數為 77.0 萬

XAU 倫敦黃金 - 金價承壓，因美債收益率急升

金價周四下跌，因美債收益率飆升和美元走強打擊了黃金的吸引力；指標美國 10 年期公債收益率升至 1.74% 上方，為 2020 年 1 月以來首次。

金價向上受限於 25 天平均線，目前位於 1747 美元，但在一月中旬以來，金價向上已受制於此指標，換句話說，若金價短期內未可突破，則很大機會金價再現回調。上方較大阻力預料為 1776 美元，進一步看至 50 天平均線 1795 美元。至於下試目標預估在 10 天平均線 1747 以至 1700 美元關口，較大支撐看至 1675 及 1660 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 1 日–1,084.50 噸

3 月 2 日–1,087.12 噸

3 月 3 日–1,082.38 噸

3 月 4 日–1,082.38 噸

3 月 5 日–1,069.26 噸

3 月 8 日–1,063.44 噸

3 月 9 日–1,061.98 噸

3 月 10 日–1,060.23 噸

3 月 11 日–1,055.27 噸

3 月 12 日–1,052.07 噸

3 月 15 日–1,050.32 噸

3 月 16 日–1,050.32 噸

3 月 17 日–1,048.28 噸

3 月 18 日–1,048.28 噸

3 月 18 日上午定盤價：1734.10

3 月 18 日下午定盤價：1725.90

倫敦黃金 3 月 19 日

預測早段波幅：1730 – 1747

阻力位：1764 – 1786 – 1800

支持位：1719 – 1700 – 1676

XAG 倫敦白銀 - 銀價持續橫盤走勢

倫敦白銀方面，縱然周三美國公佈利率決議，但銀價依據未有脫離近日的窄幅橫盤區間。圖表見 RSI 及隨機指數均處超買區域，料銀價短線仍有下行壓力。較近支撐先看 100 天平均線 25.58。另外，1 月 11 日低位 24.30 美元，1 月 18 日低位 24.17 美元，而 200 天平均線目前位於 24.53 美元，因此銀價本周或有機會下試此區支撐，需慎防若一一均告失守，預料銀價跌勢加劇，下級關鍵看至 23.50 美元。阻力位回看 25 天平均線 26.60 美元，下一級關鍵料為 28.35 以至 30 美元關口。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 1 日–18,951.51 噸

3 月 2 日–18,834.13 噸

3 月 3 日–18,880.35 噸

3 月 4 日–18,678.16 噸

3 月 5 日–18,556.86 噸

3 月 8 日–18,455.77 噸

3 月 9 日–18,455.77 噸

3 月 10 日–18,426.89 噸

3 月 11 日–18,426.89 噸

3 月 12 日–18,426.89 噸

3 月 15 日–18,415.33 噸

3 月 16 日–18,415.33 噸

3 月 17 日–18,348.92 噸

3 月 18 日–18,348.92 噸

倫敦白銀 3 月 19 日

預測早段波幅：25.54 – 26.54

阻力位：26.61 – 27.36 – 28.19

支持位：25.07 – 24.84 – 24.09

EUR 歐元 - 美元從美聯儲會議後的跌勢中反彈，受公債收益率大漲提振

美元周四全線攀升，因美國公債收益率大漲，幫助美元收復前一交易日的全部失地。之前美國聯邦儲備理事會 (FED) 壓制了可能升息的市場預期，拖累美元下滑。美聯儲周三表示，美國經濟正朝著近 40 年來最強勁增長的方向前進，但美聯儲決策者承諾將繼續加大油門，儘管通脹料將勁升。儘管預計今年通脹將升至 2.4%，高於央行 2% 的目標，但美聯儲主席鮑威爾表示，這被視為暫時性大漲，不會改變美聯儲將指標隔夜利率維持在近零水平的承諾。美聯儲周三發表聲明後，指標 10 年期美債收益率從周三稍早觸及的 13 個月高位 1.69% 回落。周四，10 年期美債收益率重拾近期漲勢，觸及 1.754% 的 13 個月新高。

歐元兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數雙雙自超超買區域回落，而匯價上周向上受制 1.20 關口，故此，預料歐元正醞釀回調風險。當前支持先看 200 天平均線，上周歐元下試行情亦正以止為支撐依據，目前處於 1.1850，故若後市失守此區，估計歐元兌美元又會展開另一波下跌走勢。較大支持參考 250 天平均線 1.1670，關鍵為 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，故若後市跌破此區，或見將迎來更猛烈的跌勢，較大支撐暫會指向 1.15 關口。阻力繼續留意 1.20 關口，較大阻力將看至 1.2240 及 1.2350 水平。

預估波幅：

阻力 1.2000 – 1.2240 – 1.2350

支持 1.1850 – 1.1670 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 日圓於 110 關口獲支撐，醞釀反彈動力

日本經濟新聞周四報導稱，預計日本央行將小幅擴大長期利率圍繞其 0% 目標的波動範圍。一項路透調查發現，三分之二的日本企業希望日本央行能抑制長期利率的上漲，使之維持穩定。日本央行本周將進行政策檢視，研究如何使其刺激政策更具可持續性。

美元兌日圓走勢，圖表見 RSI 及隨機指數正處下跌，在過去兩周匯價正受阻於 110 關口，因此需特別留意若短期匯價仍然未能突破，有機會美元兌日圓正醞釀回調壓力。較近支持先看 107.80；而自年初以來，匯價累計已錄得 660 多點的漲幅，若回吐 38.2% 的幅度為 106.75，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別達至 105.95 及 105.15 水準。至於向上除了關注 110 關口以外，較大阻力可參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水平。

預估波幅：

阻力 110.00* - 112.21 – 114.54

支持 107.80 – 106.75 – 105.95 – 105.15

GBP 英鎊 - 英鎊窄幅橫盤，關注英國議息

英鎊兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數剛踏上超買區域，而上周匯價曾受制於 1.40 關口，而至今又重探此區關口，需留意若再未能作出突破，料英鎊兌美元復現調整壓力。當前較近支持先看 50 天平均線 1.3780，此區同時為延伸自去年 11 月的上升趨向線，此前多日已見險守於此區上方，故倘若英鎊後市失守此區，料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於上方較大阻力預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376。

預估波幅：

阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3780 - 1.3640 - 1.3455

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩，醞釀回調壓力

美債收益率在周四繼續飊升，美國 10 年期公債收益率升見至 1.754% 的 13 個月高點，推動美元復再走穩，美元指數回升至 91.70 水準上方，脫離周三美聯儲會議後觸及的兩周低點 91.30。美聯儲主席鮑威爾的表態削弱了外界對經濟前景好轉可能促使美聯儲縮減刺激的臆測，一度令美元回軟。美聯儲表示，不會在 2023 年底前加息，這與市場預期相佐。美聯儲維持利率不變，在一份聲明中表示，隨著新冠疫情危機緩解，美國今年的經濟增長和通脹將迅速躍升，並重申了將在未來幾年把目標利率保持在近零水平的承諾。這與美聯儲聲明之前歐洲美元期貨市場的押注形成對比，此前該市場幾乎完全消化了美聯儲將在 2022 年 12 月前加息一次，並在 2023 年加息三次的可能性。美聯儲目前預期美國經濟今年將增長 6.5%，創下 1984 年以來最快增速。通脹率料將超過美聯儲 2% 的目標，達到 2.4%。

美元兌瑞郎走勢，在過去一周多的時間出現小幅回調後，圖表見 RSI 及隨機指數剛自超賣區域出現回升，而且匯價近日雖然多番下探 250 天平均線支撐，但暫見亦可守穩，目前 250 天線處於 0.9220，若短線仍可守穩，料美元兌瑞郎將再作上行。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375，下一級矚目於 100 周平均線 0.9530 以至 0.98 水準。反之，倘若後市失守 250 天線，則調整走勢將為延續。以自年初以來的累計漲幅計算，38.2% 的回撤幅度為 0.9135，50% 及 61.8% 的幅度為 0.9065 及 0.8990 水平。

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9530 – 0.9800

支持 0.9220 – 0.9135 – 0.9065

AUD 澳元 - 美債收益率持穩，支撐美元反撲

澳元兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數剛呈掉頭回落，10 天平均線亦在上周下破了 25 天平均線，料澳元兌美元尚未擺脫下行壓力。當前支持參考 0.7630 水準，此區為延伸自去年十二月的上升趨向線，倘若後市失守此區，料澳元沽壓加劇。以黃金比率計算，50% 及 61.8% 的回調幅度分別為 0.7500 及 0.7380 水準。至於向上阻力預估在 0.7840 以至上月底未能闖過的 0.80 心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7840 – 0.8000*

支持 0.7630* - 0.7500 – 0.7380

NZD 紐元 - 紐元反撲緩止，短線料重陷跌勢

美元繼續持穩，而澳元、紐元等商品相關貨幣兌美元則告小幅下滑，追隨大宗商品價格疲軟態勢。在美國聯邦儲備理事會 (FED) 議息結果公佈前夕，美國 10 年期公債收益率創 13 個月高點；近幾周美國公債大跌震撼全球市場。由於債券投資者押注，新冠疫苗接種加速及大規模財政刺激措施將推動美國經濟更快增長並激發通脹，美債大跌，指標債收益率走高。另外，經濟數據方面，由於美國全國各地天氣嚴寒，美國 2 月零售銷售較前月減少 3.0%，降幅超過預期；而 2 月製造業產出較前月下降 3.1%，受累於疫情造成全球半導體供應短缺。

紐元兌美元在上周反撲過後，本周又見重回跌勢，由於此前紐元是一直持穩於 50 天平均線上方而走高，直至本月初失守下行，縱然上周的反彈亦未能明確闖回此區之上，並可視此為技術後抽，亦即紐元很大機會將會延展另一波更猛烈跌勢。尚前一個關鍵支撐可留意 0.71 水準，月初曾見三個交易日險守著，若後市失守此區，料見紐元沽壓更呈明顯。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。至於上方阻力預估在 25 天平均線 0.7240 水平，下一級看至 0.73 及 0.7440 水準。

預估波幅：

阻力 0.7215 – 0.7300 – 0.7440

支持 0.7100* - 0.6990 - 0.6875

CAD 加元 - 加元再探 1.2460 阻力

國際貨幣基金組織 (IMF) 周四表示，只要新冠疫情得到控制，加拿大經濟今年可能會反彈，但政府應引入“財政錨定政策”，以確保債務管理的可信度。IMF 預測，繼 2020 年萎縮 5.4% 之後，今年加拿大的經濟增長將達到 4.4%。IMF 稱，美國 1.9 萬億美元新經濟刺激計劃“將進一步提振加拿大的經濟增長”。IMF 表示，政府在應對疫情方面表現出了“強大、果斷和良好的協調”，疫情期間的直接財政支持累積起來約相當於 GDP 的 15%。

美元兌加元走勢，圖表見本周匯價暫且在 100 個月平均線獲見支撐，而 RSI 及隨機指數已自超賣區域呈回升跡象；而匯價繼上月底守在 1.24 水準後，本周亦見持穩於此區之，或可望美元兌加元正築成雙底型態，並正醞釀反撲傾向。當前較近阻力先會留意 50 天平均線 1.2675 水準，進一步阻力看至 1.29 以至 1.30 這個重要關卡。至於向下除了留意 1.24 的支撐外，較大支持將看至 1.2250 以至 2017 年 9 月低位 1.2057。

本週要聞：

IMF 預計今年加拿大經濟將反彈 4.4%

預估波幅：

阻力 1.2675 - 1.2900 – 1.3000

支持 1.2580 – 1.2495 - 1.2250

CL 紐約期油 - 油價挫跌，因歐洲多國疫情再度惡化

油價周四連續第五天下跌，創下自去年夏天以來最大單日跌幅，因人們對歐洲新冠病毒確診病例增多的擔憂加劇，以及美元走強。隨著新增病例數的上升，幾個歐洲大型經濟體不得不重新實施封鎖，同時，由於擔心在歐洲廣泛使用的阿斯利康 (AstraZeneca) 疫苗的副作用，疫苗接種計劃正在放緩。不僅原油價格暴跌，美國取暖油和汽油跌幅均超過 5%。美國原油期貨下跌 4.60 美元，收於每桶 60 美元，跌幅 7.1%。

圖表見 RSI 及隨機指數開始回落，油價短線有調整風險。油價自去年 11 月以來一直處於上升走勢，並以 25 天平均線為支撐依據，目前 25 天平均線處於 62.50 美元，換言之，需見油價後市跌破此區才見近四個月的油升勢遭到破壞。黃金比率計算，38.2% 回調幅度見於 54.90，50% 及 61.8% 幅度分別看至 50.75 及 46.70 美元。向上阻力看至 66.20，下一級料為去年高位 68 以至 70 美元關口。

本週要聞：

EIA：美國一周汽油庫存增加 47.2 萬桶

EIA：美國一周原油庫存增加 239.6 萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存增加 25.5 萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升 7.1 個百分點

預估波幅：

阻力 66.20 – 68.00 – 70.00

支持 62.50 – 54.90– 50.75 – 46.70

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)