飛捷營運脫離谷底 缺料影響可控今年重返成長

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 今 (19) 日召開法說會，公司表示，今年以來感受到訂單回溫訊號強烈，歐美地區舊有的案子重新出貨，也陸續看到如賭場、郵輪以及工廠自動化的新專案，加上缺料影響在可控範圍內，營運將脫離去年谷底，今年重返成長。

飛捷認為，目前來看，第二季到第四季的業績估計都有雙位數年增，雖然缺料問題嚴峻，但過去備料以及供應商合作支持，加上透過設計變更改用替代料，缺料影響在控制中。

飛捷認為，預估到下半年，零組件缺料狀況才可望紓緩，價格也可望回到漲價前的狀況，在成本壓力減輕下，毛利率也將回升至往年水準，全年營運重返成長。

飛捷去年營收 44.33 億元，年減 17%、稅後純益 5.9 億元，年減 20%，每股純益 4.12 元，公司也決議，每股擬配息 4 元。

以飛捷去年產品營收占比來看，POS 機營收占比 72%、Panel PC 22%、Mobile POS 及 Kiosk 合計 5%，公司認為，今年營收占比差不多，但長期來看，POS 機占比將持續下降。

除了硬體端外，飛捷也推出全新雲端 UEM 解決方案品牌「inefi」，進軍物聯網平台市場，飛捷表示，「inefi」可串聯 POS 機、Kiosk 平板電腦或週邊裝置，透過雲端服務系統可以進行場域設備分層管理，簡化管理工作並降低營運成本。