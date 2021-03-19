基士德擬配息4.5元 殖利率6.9% 擬籌資募集4.5億元

基士德 - KY (6641-TW) 去年稅後純益 2.19 億元，年減 5%，每股純益 6.52 元，今 (19) 日董事會決議每股配發現金股利 4.5 元，以今日收盤價 65.2 元計算，現金殖利率為 6.9%。同時，基士德將辦理上市以來的市場籌資案，擬公開募集 4.5 億元資金。

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY 去年營收 18.47 億元，毛利率為 40.07%，年增 1.36 個百分點；歸屬母公司稅後純益 2.19 億元，年減 5%，每股純益 6.52 元。

基士德 - KY 今天董事會並通過將辦理現金增資 300 萬股、及發行面額 3 億元之無擔保可轉換公司債，預計資金募集資金約 4.5 億元，將用於興建廠房、購置機器設備及轉投資。

基士德 - KY 主管指出，資金主要用於支應興建廠房及購置機器設備，為大陸平湖廠二期及揚州新廠所需資金，新廠預計將於 2022 年將完工投產。轉投資主要用於參與台灣裕山環境工程公司現金增資，預計取得約 18.1% 股權。

裕山成立於 1993 年，目前股本 1.95 億元，預計現增後的股本增加到 2.55 億元，裕山 2000 年起投入土壤污染整治及顧問服務，迄今已累計超過 110 件案件實績。

裕山近年投入「熱脫附及水洗」相關工法土壤整治業務，已承包「中殼潤滑油公司」土壤整治案、及取得「台灣中油公司 - 高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」；並投入「機械生物處理設備」垃圾處理業務，此業務為環保署推動的「多元垃圾處理方案」之一，能有效協助各縣市解決垃圾處理的問題，並已取得雲林縣及屏東縣相關業務。

基士德 - KY 目前營運聚焦於環保水處理市場，並於 2021 年在台灣設立子公司基士德環科公司，以拓展智慧水務相關業務，投資裕山公司可跨入土壤整治市場；藉由跨地域、跨市場的投資，將可快速提升公司的發展。