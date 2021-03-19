〈環宇法說〉Q4虧損擴大 去年全年每股虧1.28元

環宇 - KY (4991-TW) 今 (19) 日召開線上法說會公布去年財報，受中國基建開案前客戶轉趨保守、庫存水準高，導致自有品牌 (KGD) 產品出貨下滑，加上業外認列投資晶成半導體、常洲承芯投資損失，去年第 4 季虧損擴大，累計去年全年稅後虧損 1.13 億元，每股虧損 1.28 元，由前年盈轉虧。

環宇去年第 4 季合併營收 3.44 億元，季減 4.01%、年減 27.8%，毛利率 34.59%，季減 6.42 個百分點、年減 15.25 個百分點，營益率 3.46%，季減 7.58 個百分點、年減 18.98 個百分點，加上業外投資損失，單季稅後虧損 8804.6 萬元，較上季虧損擴大，並由前年同期轉虧，每股虧損 0.99 元。

累計環宇去年營收 14.81 億元，年減 17%，毛利率 41.42%，年減 3.92 個百分點，營益率 12.66%，年減 4.24 個百分點，同樣受業外投資損失拖累，去年稅後虧損 1.13 億元，每股虧損 1.28 元，由前年盈轉虧。

環宇去年第 4 季業外損失達 1.28 億元，除認列無形資產減損外，也分別認列持股比例約 34.73%、32.802% 的晶成半導體、常州承芯投資損失，其中認列晶成損失約 7100 萬元，常州承芯去年也還在初期廠務建置階段，因此，也依比例認列 1400 萬元業外虧損。

統計去年全年，環宇業外投資損失達 2.52 億元，其中，分別認列晶成半導體、常州承芯投資損失約達 2.3 億元、1900 萬元。

另一方面，以產品營收來看，環宇去年第 4 季自有品牌 (KGD) 產品比重約 47%、光電產品代工占 18%，無線射頻代工相關占 33%，其他權利金占 2%，以終端應用來看，數據中心約占 76%，基站則占 17%。