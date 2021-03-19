【群益投顧】美再次上演股債雙殺走勢 權值股臉綠指數失守月線

一、盤勢分析

週四美國 10 年期公債殖利率飆升站上 1.7%，引發金融市場大幅波動，恐慌性指數暴漲，科技、能源股重挫，再度上演股債雙殺，美股四大指數終場都收低，道瓊工業小跌 0.46%、S&P 500 收低 1.48%、那斯達克大跌 3.02%、費城半導體重挫 4.24%。歐股方面，反應 ECB 維持寬鬆態度，泛歐指數 Stoxx 600 收漲 0.4%，三大主要市場，德國收高 1.23%、英國小漲 0.25%、法國微揚 0.13%。今早亞洲股市普遍走跌，台股以下跌 101 點開出，終場以下跌 217.6 點或 1.34% 收盤，收在 16070.324 點，成交金額為 3899.21 億元。盤面結構，類股跌多漲少，電子權值晶圓雙雄、鴻海、聯發科走跌，拖累類股與指數拉回，金融持續走低未能撐盤，傳產僅航運逆勢有所表現，塑化、油電跌幅相對較大。

二、盤勢預估

英國脫歐對股市的衝擊雖然快速平復，但是對於景氣、銀行業的影響令人憂心，匯市大幅波動引起股市動盪。台股跳空開低後持續在平盤之下震盪，終場以下影線黑 K 下跌 217 點作收，成交量擴增至 3900 億元之上，指數收盤小幅跌破 12 日線，短期均線架構雖未正式翻空，但短多節奏已遭打亂，先以整理格局視之，下跌缺口須迅速回補站上，否則短線轉弱壓力將持續升高。

根據外電報導，蘋果將於 4 月春季發表會推出新款 iPad Pro，預計會有 11 吋與 12.9 吋兩個版本，除了將搭配歷來效能最好的處理器及高速傳輸介面外，其中 12.9 吋機種將會是首款採用 Mini LED 顯示技術的 iPad，2022 年進一步把 Mini LED 技術導入 MacBook Air，可望加速帶動 Mini LED 市占率拉升。

SEMI 最新報告指出，去年疫情肆虐全球，通訊、運算、醫療及線上服務等產業受惠，電子裝置需求爆炸性成長，帶動晶圓廠設備支出強勁成長，2020 年成長 16%，估計 2021、2022 年晶圓廠設備支出可望逐年增加約 100 億美元，增幅分別達 15.5%、12%，2022 年支出總金額將挑戰 800 億美元，連續三年創高。

去年受新冠疫情洗禮之後，各國經濟陸續解封，自行車市場需求大幅爆增，但供應鏈無法完全滿足，不少訂單延宕至今年，目前終端需求持續火熱，業者面臨通路庫存低以及經銷商需求孔急現象，預期這波需求力道至少持續到今年第 3 季，甚至有些未能出貨的訂單恐得延遲至明年才能交貨。

三、強勢股

電子：

華碩 (2357)、宏碁 (2353)、智邦 (2345)、英業達 (2356)、聯詠 (3034)

非電子：

陽明 (2609)、華航 (2610)、開發金 (2883)、亞德客 (1590)、長榮 (2603)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據