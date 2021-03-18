〈新股IPO〉志強-KY看好後疫情時代銷售動能 擬4月下旬掛牌

Adidas、Nike 等全球品牌運動鞋供應商志強 - KY()，將於 4 月下旬掛牌，為繼鈺齊 - KY() 之後，另一台商製鞋廠在台第一上市，董事長陳維家看好，疫情解封後包括東京奧運、世界盃等大型體育賽事將登場，可望帶動銷售。

志強 - KY 為足球鞋製造領導廠商，在越南及柬埔寨設廠生產，並規劃赴緬甸、印尼的地區新設廠，目前全球市占率約 21%，2020 年受疫情影響，營收年減 22%，總產能利用率僅有 50-60%。

全球隨著運動賽事重啟，志強 - KY 去年 12 月及今年 1 月營收以美元計已轉為年增長，產能利用率也回升至疫情前水準。法人認為，志強今明年毛利率，可望回到疫情前的水準，估將介於 20-21%。

志強 - KY 主要產品為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等，並以運動鞋為大宗，年產能約 4300 萬雙鞋。主要客戶為 Adidas、Nike，2019 年營收占比為 53% 及 30%，而 PUMA 和 Decathlon 營收占比合計約 15-20%。

志強今年將新增柬埔寨 S3 廠產能，供應 Adidas 訂單，預計今年第 4 季量產，新廠年產能規劃 200 萬雙，2025 年達 780 萬雙。志強長期擴產計畫將以 Adidas 訂單為主，2023 年將擴充柬埔寨 Fireman 大底廠 210 萬雙產能，預期在 2023 年第 2 季量產，而緬甸鞋廠 110 萬雙產能將在 2023 年第四季量產。

志強 - KY 預計 4 月底在台股上市掛牌，本次辦理現金增資 2 萬 1785 張，預計掛牌時股本為 19.6 億元。志強 - KY 去年度營收達 135.15 億元，每股純益 2.35 元。

志強 - KY 在全球足球鞋市占率 21%，為 Adidas、Nike 足球鞋主要供應商，占 Adidas、Nike 足球鞋市占率 38%、35%。