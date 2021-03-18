撼訊去年轉虧為盈 EPS 0.77元 擬配0.5元現金股利

顯卡廠撼訊 (6150-TW) 今 (18) 日公告去年財報，受惠遠距工作、遠距教學需求，加上虛擬貨幣市場熱絡，帶動顯卡動能強勁，撼訊去年順利轉虧為盈，稅後純益達 2919.2 萬元，每股純益 0.77 元，今也公告去年盈餘分配，每股擬配發 0.5 元現金股利，以今收盤價 122.5 元計算，現金殖利率 0.4%。

撼訊去年第 4 季合併營收 13.02 億元，季增 15.71%、年增 54.21%，毛利率 8.07%，季增 0.24 個百分點、年增 4.16 個百分點，營益率 3.08%，季增 0.15 個百分點、由前年同期轉正，稅後純益 3027.2 萬元，季增 21.97%、也由前年同期轉正，每股純益 0.8 元。

累計撼訊去年營收 37.76 億元、年增 24.9%，毛利率 7.17%、年增 2.82 個百分點，營益率 1.04%、稅後純益 2919.2 萬元，均由前年轉正，每股純益 0.77 元。

撼訊今年可望持續受惠遠距工作、教學需求，激勵顯卡動能維持高檔，今年營運不看淡，展望未來，由於各品牌遊戲大廠陸續推新品，使得供給出現缺貨潮、交期拉長等現象，撼訊也預期缺貨狀況延續，且反映零組件成本上揚，計畫調整部分產品售價，也有助毛利率維持高檔。