〈東元新品發表會〉瞄準後疫情生活 全年家電業績雙位數成長

東元 (1504-TW) 家電今 (18) 日舉行 2021 年新產品發表會，瞄準後疫情生活商機，推出一系列主打「抑菌、零接觸」產品，加上搭上政府補助方案、台商回流等，預估今年全年家電業績年增逾 1 成。

董事長邱純枝表示，雖然去年整體經濟受到疫情影響，但東元家電營收逆勢成長，今年新產品針對疫後情、生活新常態添各項功能，再加上綠色家電銷售比重近 60%，更要以節能、減排、智能、自動等四大項為目標。

總經理連昭志指出，政府推動中小學補助方案，有助推動國內家電市場，加上掌握台商回流商機，已接獲半導體、電子業等新廠大型公共工程訂單，提供控制盤、馬達、配電、發電機、水泵等，廠區遍布北中南地區，將推升家電今年全年業績年增雙位數。

家電事業部協理彭継曾表示，受惠台商回流設廠，需要電腦節能系統，控制不同冷氣溫度，目前已與中華電、中鋼、台塑等企業合作，預估在台商回流積極建設下，商用空調業績有望年增逾 3 成。

商用空調方面，彭継曾指出，現今冷氣都具備冷暖功能，空氣控制服務便利性增強，設備也能因應不同變化有所調整，加上東元冷氣機銷售力道強，估商用空調今年業績年增雙位數。

東元家電新產品以「抑菌、零接觸」為主軸，包括洗衣機能有效除去塵蹣、冰箱儲存空間可以冷藏冷凍自由切換，食物不會有異味、電視搶先引進 MINI LED 顯示器，畫質更高，使用壽命更長。