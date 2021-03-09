東元股東會改選在即 與寶佳、華新達成共識 將共推董事候選人

電機大廠東元 (1504-TW) 預計 5 月 25 日舉行股東會並改選新任董事，外界原預期將上演經營權大戰，不過東元今 (9) 日表示，集團會長黃茂雄以個人身分與主要股東寶佳機構、華新麗華 (1605-TW) 三方溝通已達成共識，將共同推舉董事候選人，盼能加速各領域發展。

東元今日受主要股東委託發布新聞稿指出，三方已順利達成共識，將推舉東元下屆 11 名董事候選人，除期許東元未來能維持機電核心事業領先地位，並加速深化東元在綠能、太陽能、電動車及智能製造等領域發展，為廣大股東們創造長遠價值。

寶佳持有東元約 25% 股權，近來雙方頻繁接觸與溝通後，過去一年的誤解已圓滿排除。寶佳表示，會秉持投資東元初衷，旗下建築事業數十年使用東元機電產品，對東元在全球的品牌地位深深肯定，除許願當個快樂的投資人，並全力支持東元朝既定方向永續發展。

寶佳提到，東元策略夥伴華新也歡迎寶佳加入，未來發展項目除擴及電動車充電樁、離岸風電陸域變電站統包工程、太陽能能源及儲電工程等外，也可強化在智慧工廠、智慧樓宇等解決方案。

東元將於 5 月 25 日舉行股東會，外界原預期，今年將選出 7-11 名新任董事，寶佳為東元最大單一股東，是否拿下董事席次也成為關注焦點，選舉結果將攸關東元經營權走向。