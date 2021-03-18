遭昇陽半控告求償 世界先進：於法無理將採積極法律作為

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (18) 日公告，昇陽半導體 (8028-TW) 向新竹地方法院提起刑事附帶民事起訴狀，主張營業秘密遭公司已離職員工未經授權而重製、使用，請求離職員工及公司連帶賠償其所受損害 1.945 億元及所失利益；經與律師討論後，世界先進認為，昇陽半的指控與求償於法並無理由，決定採取積極的法律作為。

世界先進表示，於 3 月 17 日收受昇陽半導體 (8028-TW) 向新竹地方法院提起刑事附帶民事起訴狀，主張該公司營業秘密遭宜特 (3289-TW) 及世界先進已離職員工李明澈及劉國儒，未經授權而重製、使用，請求上開人等及公司連帶賠償其所受損害 1.945 億元及所失利益 (金額尚待確定，昇陽半導體宣稱其毛利 56.3609 億元)。

世界先進指出，根據現有資料的瞭解，昇陽半導體所主張的資訊不涉機密，是否構成營業秘密，明顯有待商榷，且此為已離職員工李明澈先生及劉國儒個人行為，昇陽半導體對公司的主張，於法並無理由。

世界先進表示，已委請理律法律事務所協助本公司處理本訴訟案，並將採取積極的法律作為，對此訴訟進行回應，以捍衛公司與股東權益，並重申保護智慧財產權的決心。

世界先進強調，本訴訟案對公司財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。

