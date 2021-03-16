昇佳電子去年EPS 28.81元 擬配22.5元現金股利

感測晶片廠昇佳電子 (6732-TW) 今 (16) 日公布去年財報，第四季稅後純益 3.29 億元，季減 17.13%，年減 10.11%，每股純益 5.11 元，全年稅後純益 13.65 億元，年增 3.17%，每股純益 28.81 元；昇佳電子去年上半年受印度 EMS 停工影響，及下半年成本上漲，全年獲利僅小幅成長，但仍創新高。

昇佳電子董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 22.5 元現金股利，配發率達 78%，預計共發出 11.01 億元的現金，依今日收盤價 717 元推算，殖利率 3.14%。

昇佳電子去年第四季營收 14.2 億元，季減 5.4%，年增 2.01%，毛利率 37.47%，季減 4.26 個百分點，年減 1.9 個百分點，營益率 26.27%，季減 3.78 個百分點，年減 3.45 個百分點，稅後純益 3.29 億元，季減 17.13%，年減 10.11%，每股稅後純益 5.11 元。

昇佳電子去年營收 52.96 億元，年增 10.2%，毛利率 40.18%，年減 1.83 個百分點，營益率 29.02%，年減 2.13 個百分點，稅後純益 13.65 億元，年增 3.17%，每股稅後純益 28.81 元。

昇佳電子去年第二季受印度 EMS 廠停工影響，客戶拉貨力道趨緩，營收下滑，隨著客戶下半年陸續復工，營收也回溫，不過，第四季受成本上漲、匯兌因素以及產品組合影響，單季獲利創 7 季來新低。