IC設計12月營收出爐 矽創月、季、年營收全創新高

IC 設計廠義隆 (2458-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、矽創 (8016-TW) 今(6) 日皆公布 2020 年 12 月營收，總計去年全年，包含矽創、譜瑞與義隆電，營收全數寫歷史新高，反應去年在宅經濟、缺貨與漲價效應帶動下，IC 設計廠商營收表現也同步亮眼。

矽創 2020 年 12 月營收 14.71 億元，月增 9.9%，年增 22.48%，第四季營收 41.33 億元，季增 6.3%，年增 10.72%，累計 2020 年營收轉正成長，達 138.05 億元，年增 0.01%。

矽創受惠驅動晶片、感測晶片出貨升溫，加上漲價效應，單月營收達 14.71 億元，創下新高，連帶拉抬第四季、去年全年營收同步寫新猷。

矽創近期受惠中系手機客戶搶食華為市占率，驅動晶片、感測晶片出貨暢旺，去年營收重返成長，目前訂單已看至今年第一季底，同時由於現今晶圓代工產能吃緊，後段封測成本上揚，部分產品價格已陸續調漲，營運可望不淡。

義隆 2020 年 12 月營收 16.84 億元，月增 10.02%，年增 98.77%，第四季營收 46.47 億元，季減 1.28%，年增 71.29%，累計 2020 年營收 151 億元，年增 59.15%。

義隆則是受惠筆電缺貨潮，觸控螢幕、指紋辨識、小紅點 (Pointstick) 等需求熱絡，第一季訂單滿載，且在遠距互動趨勢確立下，全球筆電出貨可望再進一步攀升，義隆也可隨著市場規模以及市占率擴大，營運持續成長，再創新高。

譜瑞 2020 年 12 月營收 12.96 億元，月減 13.29%，年增 42.5%，第四季營收 42.63 億元，季減 3.6%，年增 45.4%，累計 2020 年營收 152.78 億元，年增 29.36%。

譜瑞 - KY 同樣受惠居家辦公成為新常態，去年全年營收達原先預期的 150 億元，今年則受惠筆電、伺服器需求穩定增長，營運可望再優今年，續寫新猷。