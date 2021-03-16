諾基亞：未來2年內裁員5000至1萬人 削減成本以投注研發

芬蘭電信巨頭諾基亞周二 (16 日) 宣布成本重置計畫，預計未來兩年裁減 5000 到 10000 人，以削減成本，將更多資金用於投資研發能力。

諾基亞表示，從集團的角度來看，這有望在 2023 年底之前，將公司的成本基礎降低約 6 億歐元，其中一半的削減將在 2021 年實現。

諾基亞預計，到 2023 年將產生 6 億到 7 億歐元的重組及相關開支。

依重組計畫，諾基亞將在未來 18-24 個月內，將現今約 9 萬名員工的規模，削減到 8-8.5 萬人。接下來將投資與研發及未來，著重於 5G、雲端與數位基礎建設，以及其他有助諾基亞長期受益的領域。

諾基亞執行長 Pekka Lundmark 表示，公司將不惜一切代價，在 5G 領域取得勝利。

Lundmark 去年已宣布公司轉型方向，於 2023 年底執行完成。包括高層領導團隊規模，由原本的 17 人減至 11 人，集團畫分為 4 大部門，包括行動網路 (Mobile Networks)、網路基礎架構 (Network Infrastructure)、雲端與網路服務 (Cloud and Network Services)、Nokia 技術 (Nokia Technologies)，各部門主管對其表現負責。