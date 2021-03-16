台股重登16300點 投信作帳連12買 三大法人土洋對作買超2.75億元

美股周一全面收高，台股今 (16) 日高檔震盪，台積電續盤整，上檔壓力沉重，不過，IC 設計股獲資金點火，加上主要權值股回穩，帶動加權指數終場上漲 63 點，收 16313 點，成交值略放大至 2959 億元。三大法人今天呈土洋對作，共計買超 2.75 億元，投信已連 12 買。

觀察籌碼面，外資今天持續賣超 11.57 億元；投信作帳行情火力全開，今天再買超 5.92 億元，為連續 12 個交易日敲進；自營商同步買超 8.45 億元。三大法人合計買超 2.75 億元。

美債殖利率自 13 個月高點回落，美國晶片股周一領軍大漲，道瓊、標普二大指數續刷新歷史新高，不過，台積電今日早盤一度出現棄息賣壓，最低跌至 607 元，但在多空拉鋸下，收盤小漲 0.3% 收 613 元，5 日線失而復得。

其他權值股方面，聯電盤中也一度翻黑，但在低接買盤進場下，最高漲至 49.15 元，終場收 48.3 元，漲幅 0.3%；聯發科、鴻海、台達電、日月光投控吸引資金進駐，股價上漲 1-2%；而大立光、台塑、國巨、統一、國泰金、中鋼等則在盤面下震盪。

投信季底作帳幫襯多頭行情，IC 設計族群再度成為人氣指標，包括敦泰、天鈺、松翰、威盛、九暘、驊訊等 10 多檔全面噴出漲停，其中敦泰挾驅動 IC 漲價利多題材，股價已連拉 4 根漲停，創併旭曜後新高，高價股瑞昱、矽力 - KY 也有 2% 以上的漲幅。