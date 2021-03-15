【中信投信】新興亞股回血 台股帶勁

雖然上週五美國 10 年期公債殖利率再度站上 1.6%，但週間公債殖利率一度小幅回落至 1.53%，刺激科技股回彈，也使新興亞股回溫，外資資金流向一反 3 月 5 日該周大舉贖回新興亞股約 31.5 億美元（以下貨幣單位皆為美元），上周外資淨買入 16.7 億，其中，吸金主力為南韓，外資淨買入 18.8 億，印度、泰國皆有 2.9 億、0.2 億的小幅淨流入。外資淨贖回最多的為菲律賓、越南、印尼，小幅失血 2.6 億、1.5 億、1 億。台股雖連三周遭外資提款，但股市氣焰不減，仍是上周表現相對強勢的市場，周漲幅達 2.5%，其次依序為印尼、泰國皆繳出 1.6% 漲幅

中信投信股權投資科主管葉松炫分析，近期台股基本動能強勁，長期預料仍具向上空間。2 月台灣出口年增率連續 8 個月成長，雖然增幅放緩至 9.7%，仍優於原先市場預期。同時，台灣採購經理人指數也已連續 8 個月擴張，連續 4 個月高於 60，且新增訂單、人力雇用數量持續增高，另一方面客戶存貨偏低，供不應求現象仍在，訂單能見度高，製造業成長動能穩健。

葉松炫強調，雖然近期因美債殖利率急速竄高，導致半導體產業波動較大，但長期持續看好台灣半導體發展，尤其近期半導體需求成爆炸性增長，汽車晶片缺貨現象還延燒到智慧型手機，包括三星、小米在內的智慧型手機生產商，已經因為晶片供應量告急，停產部分中低價格手機。缺貨效應持續發酵下，半導體相關族群股價仍可期待。

根據彭博統計，越南股市過去一個月漲幅約 6%，漲勢相對東協主要經濟體強勁。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，全球經濟即將解封，越南出口不僅持續增長，且增長主要動力來自於手機及零組件，電子、電腦及零組件等，以上品項的出口金額相較去年同期成長比率高達雙位數。

越南股市由於相對淺碟，波動較大，主動型基金可即時視市場狀況靈活調整持股，相對有利主動型基金表現，建議投資人選擇相關基金，定期定額入場佈局，掌握長線越南經濟成長潛力。

本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。中國信託投信獨立經營管理。