外資連兩天回補 最愛貨櫃雙雄 操作面板雙虎兩樣情

台股今 (12) 日終場上漲 75.62 點，收在 16255.18 點，法人資金持續歸隊，三大法人合計買超 89.4 億元，其中，外資已經連兩日回補，今天買超貨櫃雙雄居冠，但是買超群創卻出脫友達，面板雙虎操作兩樣情。

外資昨天回頭大買 195.1 億元後，今天再買超 60.2 億元；投信持續買超 19.35 億元；自營商買超 9.77 億元，三大法人合計買超 89.4 億元。

外資買超前 10 名：陽明 3.46 萬張、長榮 2.66 萬張、群創 2.44 萬張、鴻海 1.77 萬張、中鴻 1.27 萬張、宏碁 1.09 萬張，後續依序為中鋼、台聚、光寶科、永豐金。

外資賣超前 10 名：華邦電 2.07 萬張、和碩 1.07 萬張，後續依序為聯電、友達、欣興、新光金、晶豪科、富邦金、毅嘉、華通。

投信買超前 10 名：元晶、南亞科、鴻海、旺宏、敦泰、長榮航、佳邦、漢磊、聯詠、日月光投控。

投信賣超前 10 名：群創、欣興、光寶科、均豪、大成鋼、技嘉、中美晶、彩晶、泰鼎 - KY、宏捷科。

自營商買超前 10 名：元大 S&P 石油 1.32 萬張，其餘依序為華頓 S&P 布蘭特正 2、長榮、元大高股息、中信中國高股息、鴻海、華航、國泰永續高股息、陽明、國泰台灣 5G+。

自營商賣超前 10 名：元大台灣 50 反 1 遭賣 1.81 萬張，其餘依序為元大滬深 300 正 2、富邦 VIX、開發金、大成鋼、聯電、國泰臺灣加權反 1、群益深証中小、元大 S&P500、富邦公司治理。

整體來說，投信等內資法人近期積極作帳，且外資短線由空翻多，推升周線擺脫連黑陰霾、拉出約 400 點的長紅棒，尤其美債殖利率短空效應逐步鈍化，上檔壓力要到 2/22 前高約 16579 點附近，也就是說，短壓較為緩解，大盤下周有機會續向 16400 挑戰。