台股量縮價漲站上16200點 三大法人聯手買超89.39億元

美股四大指數周四全面收高，科技股強彈，激勵台股今 (12) 日開高漲逾百點，一度逼近 16300 點關卡，台積電、鴻海、聯發科等電子股領軍上攻，但買盤追價力道有限，指數終場上漲 75.62 點，收在 16255.18 點，成交值縮至 2979.62 億元，三大法人聯手買超 89.39 億元。

台股周線收紅，累計本周上漲 399 點。觀察籌碼面，外資昨天回頭大買近 200 億元後，今天再買超 60.2 億元；投信持續買超 19.35 億元；自營商買超 9.77 億元。三大法人合計買超 89.39 億元。

美國總統拜登提前簽署 1.9 兆美元刺激法案，激勵美股道瓊、標普 500 指數連袂衝上歷史新高，費半收漲逾 4%，晶圓雙雄 ADR 同步走揚，台積電現貨今日一度升至 618 元，終場漲幅收斂至 0.8%，收 614 元；聯電最高來到 50.1 元，終場漲近 1%，收 49.1 元。

其他權值股方面，聯發科、鴻海也扮演撐盤要角，上漲 1-2%，分別收在 899 元、120 元；大立光漲多拉回，終場小跌收 3465 元；連日漲多的傳產族群，今日普遍休息整理，台塑四寶中以台塑化下跌 1.4% 較深，中租 -KY 重挫近 4%。

記憶體控制晶片廠群聯昨日於法說會上透露，今年業績將會有很大的擴張，獲外資調升目標價，今日股價一度衝上 494 元，隨後漲勢收斂至 1.6%，以 475.5 元作收。記憶體族群受到買盤青睞，旺宏股價漲逾 2%，一度來到 45.1 元；南亞科同步漲逾 2%，最高衝上 94.4 元

拜登簽署 1.9 兆美元財政刺激法案，基礎建設、太陽能概念股再度引起市場關注，加上國內三接爭議，勢必擴大發展綠電來因應，元晶、茂迪均大漲逾半根停板，創波段新高，碩禾、安集、聯合再生等也都表現不俗。