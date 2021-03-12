【永豐期貨】拜登正式簽署刺激法案 台股上漲周線收紅

期貨走勢

台指期週五上漲 54 點至 16223 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 32.18 點，電子期逆價差擴至 - 2.63 點，金融期轉為正價差 0.56 點。現貨部分，三大法人買超 89.34 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 102 口至 - 14334 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 1721 口至 - 28859 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3351 口至 - 12621 口。

週四美國總統拜登提早一天簽 1.9 兆美元紓困案，美國民眾最快本週末就能收到現金支票，道瓊及標普 500 創歷史新高，科技股也強彈，道瓊上漲 0.58%，標普 500 上漲 1.04%，那斯達克上漲 2.52%，費半指數上漲 4.09%。昨晚台積電、聯電 ADR 漲幅皆超過 5%，台股今天早盤一度上漲逾百點，半導體和 IC 設計類股領漲，但隨後受獲利了節賣壓影響，終場加權指數收斂上漲 0.47%，收 16255.18 點，週 K 收紅。權值股來看，台積電上漲 0.82%，收 614 元，將挑戰月線，且下週有除息行情，聯電上漲 0.92%，收 49.1 元，遇到 10 日線反壓，聯發科上漲 1.24%，收 899 元，收復 10 日線。雖然有美國 1.9 兆美元刺激計劃過關的利多，但短期需留意美債殖利率的變化，並觀察美國科技股昨日是反彈還是轉強，短期將影響台股的電子族群走勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16500 點，賣權未平倉最大量集中在 15600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.19。VIX 指數下跌 1.23 至 20.38。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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