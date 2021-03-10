康舒擴大綠電佈局 斥3.33億元入股星泓電力

電源大廠康舒 (6282-TW) 今 (10) 日公告，將斥資 3.33 億元，取得星泓電力 20% 股權，擴大綠電佈局，公司表示，未來併網發電目標為 500MW，並計畫與同業合作「售電平台」，聯合更多種類的發電平台形成一個發電售電聯盟。

此次康舒投資入股的星泓電力，是由國內壽險及泓德能源共同投資設立之太陽能發電平台，未來將依平台規劃逐步擴大投資規模。

康舒表示，目前隨著電廠陸續建置完成，至今將可提供近 135 MW 太陽能發電裝置容量，後續仍有其他大型案場在申設建置中，預計併網發電目標為 500MW，且因應全球使用綠電的潮流及 RE100 的趨勢，未來也將負責金仁寶集團的綠電電源開發，供應集團未來綠電需求。

此外，今年國內用電大戶條款上路後，也將帶動綠電銷售需求，因此，也計畫與同業合作「售電平台」，同時持續擴大發電水庫，未來更可聯合更多種類的發電平台，形成一個發電售電聯盟，讓各種再生能源發電售電成為綠電市場的主流電力。

康舒今日也公告去年財報，營收 209.84 億元，年增 1.9%、毛利率 16.8%，年增 2.4 個百分點、營益率 1.9%，年增 1.5 個百分點、稅後純益 13.13 億元，年減 11.6%，每股純益 2.54 元。