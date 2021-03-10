國外染疫返台又確診 3/11起符3條件可提前解隔離

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (10) 日宣布，經專家諮詢小組會議討論後，自明 (11) 日起，鬆綁解除隔離條件，若在國外確診後兩次採檢陰性，或入境檢疫期滿無症狀檢驗陽性者，只要無症狀、有抗體陽性且病毒量低、3 日內 Ct 值大於等於 34，符合三項條件就可提前解隔離。

國內今天新增 1 例境外移入個案，為菲律賓籍 20 多歲男性移工，今年 2 月 28 日來台工作，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。近期有越來越多在國外確診新冠肺炎的民眾，入境後檢驗又呈陽性，指揮中心決議放寬解隔離規定。

陳時中說明，解隔離鬆綁原則可分二大類，首先是在國外曾確診、PCR 兩次陰性入境者又被檢出陽性，只要符合 3 項條件即可提前出關，一、個案無症狀；二、檢驗抗體陽性；三、首次呼吸道檢體病毒量低，且 3 日內追蹤採檢陰性或 Ct 值大於等於 34。

其次為入境檢疫期滿後無症狀檢驗陽性，國外未曾有確診紀錄者，只要符合無症狀、IgG 抗體陽性或 IgM 抗體陰性、初次呼吸道檢體病毒量低且 3 天日追蹤兩套呼吸道檢體採檢結果為陰性或 Ct 大於等於 34，可解除隔離。

陳時中指出，經傳染病醫療網各區指揮官綜合評估個案感染情形，若可認定該個案非近期感染且入境後已無傳染力，對社區影響性很低，個案及密切接觸者可提早解除隔離。