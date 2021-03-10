歐盟疫苗進展恐受挫 傳嬌生難達成第二季交付5500萬劑疫苗目標

據報導，一名歐盟官員透露表示，美國製藥商嬌生公司 (JNJ-US) 已經向歐盟表示，該公司正面臨供應問題，這可能會使該公司要達成今年第二季向歐盟交付 5500 萬劑新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗的計劃變得有困難。

報導指出，任何疫苗在供應上的延誤，都將會對歐盟的疫苗接種計劃造成進一步的打擊。因為其他疫苗生產商的供應不足或是不穩定，以及許多成員國推出疫苗的速度緩慢，歐盟的疫苗接種計劃進展受到阻礙。

該名歐盟官員表示，嬌生曾經表示，要達成計畫目標並非不可能，但如今該公司的態度轉為保守。

嬌生的疫苗只需要注射一劑，預計將於 3 月 11 日獲歐盟監管機構批准在歐盟投入使用。歐盟官員曾經表示，該公司疫苗的交付可能在 4 月開始進行。

嬌生在先前承諾，今年將向歐盟交付 2 億劑疫苗。該公司在一份聲明中表示，根據協議，該公司預計將在 2021 年第二季開始向歐盟供應我們所承諾的 2 億劑疫苗。

歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 在日前表示，歐盟預估自 4 月起，每月大約能獲得一億劑疫苗，到 6 月底，則將增加至 3 億劑。相較於英美兩國目前各有 31% 與 17.3% 人口已接種疫苗，歐盟在疫苗接種進度方面相對緩慢。

針對美國方面，嬌生原定 2 月底前交付 2000 萬劑疫苗，但在先前其疫苗獲得緊急使用授權 (EUA) 時，預備配送的疫苗只有不到 400 萬劑；3 月底交貨 1600 萬劑的目標看起來也無法達成。