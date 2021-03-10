【Wen姐筆記】台股接「電」救援再闖萬6？仍防周選結算洗刷刷

美國股市科技類股強勢反攻，半導體與電動車來電，台股昨日開低走高，內資努力踩煞車，加權指數以 15853.09 點作收，上漲 32.98 點，成交值放大至 3284 億元。台股昨日雖未能收上月線，不過多方努力守住 15600 點城池， 電子與電動車今日能否為台股接「電」，成為反攻月線與 16000 點動能? 重要觀察位置仍為 15953 點，同時今日有周選擇權結算，還是得提防莊家洗刷刷! 關鍵點位為 15823、15888 與 15978 點。

台股今日如繼續反攻，收復 15900 點城池仍為當務之急，兩端哨站為 15888 與 15911 點，最好一鼓作氣收復 15938 與 15953 點，而要重返 16000 點之上，兩端哨站為 15978 與 16023 點，站穩多方才有機會反攻。至於本波反攻是否為逃命波? 則得觀察 16053 與 16100 點城池，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，站穩多方才能重掌控盤優勢。

但如開高之後，15888 點以及 15855 點未能守住，需提防下探 15800 點關卡，也意味多方無力再反攻 16000 點，15800 點兩端哨站為 15823 與 15777 點，如再棄守 15777 點，多方又將錯過收復月線機會! 恐回探 15748 與 15700 點城池，15700 點兩端哨站為 15682 與 15717 點，再棄守需提防空軍再度來襲! 恐再度回探 15653 與 15600 點城池，兩端哨站為 15613 與 15588 點， 如再棄守 15555 與 15520 點，則提防繼續往季線靠近，15500 點南方哨站為 15486 點!

昨日以籌碼面來看，仍是外資與內資上演你丟我撿，外資賣壓減緩，但融資仍續增，上市融資餘額甚至再創下 2143 億元新高。融資被歸類為不安定籌碼，盤勢如開高，容易出現震盪，今日切勿再出現開高走低，或是量增留下長上影線，否則多頭要再重返 16000 點之上，恐將更添難度! 而今日觀察的帶路反攻指標族群，仍是電子半導體與電動車相關! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)