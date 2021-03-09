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金融傳產奮力穩盤 台股甩尾翻紅漲32點收15853點

金融傳產奮力穩盤 台股甩尾翻紅漲32點收15853點。(圖：AFP)
金融傳產奮力穩盤 台股甩尾翻紅漲32點收15853點。(圖：AFP)

拜登政府 1.9 兆美元財政刺激計畫本周可望通過，但道瓊指數與那指周一收盤兩樣情，台積電 ADR 持續崩跌，拖累台股今 (9) 日走勢震盪，一度跌逾 160 點，最低來到 15657.92 點，不過，金融、傳產族群強力撐盤，終場收盤前湧進逾 200 億元大量，指數強勢拉高、翻紅小漲 32.98 點，收 15853.09 點，成交值 3221.96 億元。

美國科技股周一持續遭空軍血洗，那斯達克指數跌 2.41%，費城半導體指數更是重摔 5.41%，台積電與聯電美國存託憑證 (ADR) 分別重挫 5.69% 及 6.74%。台積電今日震盪走跌，最低來到 585 元，終場跌幅收斂至 0.5%，收 595 元；聯電則呈多空拉鋸，最低跌至 44.9 元，終場在低接買盤進場推升下，翻紅小漲 0.54%，收 46.35 元。

觀察主要電子權值股表現，聯發科、鴻海盤中獲買盤青睞連袂翻紅，漲逾 1%，分別收 879 元、115 元；大立光持續彈升，站回 3500 元之上，漲幅近 3%；不過，台達電、日月光投控、國巨、瑞昱、矽力 - KY 等仍舊賣壓沉重。

資金轉進金融、傳產族群，由於美國 10 年期公債殖利率升至 1.6% 左右，帶動市場信心回溫，法人尤其偏好以壽險為主的金控，並正面看待今年的股利政策，國泰金、富邦金勁揚超過 3%，存股族青睞的中信金、玉山金、兆豐金等也有 2% 以上的漲幅，為今日撐盤要角。

傳產方面，造紙族群今日漲勢最為強勁，其中，永豐餘上週公佈去年財報，每股賺進 3.14 元，年成長逾 1 倍，創近 20 年新高，今日股價大漲逾 4%；榮成、正隆、華紙等也都在盤面表現。

台灣與帛琉可望推動旅遊泡泡，加上首批疫苗近期可望開放施打，觀光股今日上演慶祝行情，包括鳳凰、雄獅、山富、五福、易飛網、燦星旅均亮燈漲停，航空雙雄華航、長榮航漲幅都達 4% 以上。

大江生醫將以每股 29 元收購和康生 30% 股權，溢價幅度約 16%，激勵和康生股價跳空開高，直奔漲停 27.5 元，但大江因外資法人出具最新報告持保守態度，股價應聲重挫逾 5%。

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