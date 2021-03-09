〈焦點股〉美債殖利率升、股利政策護體 金融股成避風港

台股今 (9) 日走勢震盪，晶圓雙雄等電子股續疲，大量資金轉戰金融股，由於美國 10 年期公債殖利率升至 1.6% 左右，帶動市場信心回溫，尤其偏好以壽險為主的金控，正面看待今年的股利政策，國泰金、富邦金盤中勁揚約 3%，存股族青睞的中信金、玉山金等也有 1% 以上的漲幅。

國內金融族群去年整體獲利表現不俗，15 家金控大賺 3790 億元，改寫歷史新高，但受到利率低檔、響應政府紓困計畫等影響，相較大盤屢創新高，整體金融類股指數卻下跌逾 5%。不過，2021 年起金融股走勢出現轉機，獲得法人的青睞，近一個月來有落後補漲的意味。

在美債殖利率勁揚的帶動下，市場看好金融股投報率轉佳，股利政策也可望維持一定的水準，第一金日前在法說會上向股東信心喊話，強調銀行仍舊有能力，繼續保持長期股利配發比率在 6 成以上。

15 家金控元月獲利達 695.4 億元，年成長 73%，光是富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 就狂賺超過 200 億元，富邦金 EPS 衝到 1.98 元穩居每股獲利王，國泰金單月稅後純益海賺 217.14 億元居獲利王。

富邦金今日盤中股價漲逾 3%，一度衝上 54 元，創逾 2 年半新高，累計從鼠年封關日以來，已經大漲逾 15%；國泰金同步勁揚逾 3%，最高衝上 44.35 元，創近 1 年 10 個月新高。此外，國票金、中信金、玉山金、新光金、開發金等多檔漲勢也相當強勁。

中信金 (2891-TW) 1 月稅後純益 86.7 億元、年增 71.9%、月增 280%，EPS 為 0.44 元，創歷年同期歷史新高，其中，人壽子公司表現極亮眼，台灣人壽因負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益良好，1 月稅後純益 52.3 億元、年增 157.4%，而銀行部分，中國信託銀行存放款業務持續成長，加上財富管理手續費動能穩健，使得該行稅後獲利年成長 16%。

玉山金 (2884-TW) 自結 1 月單月稅後純益為 19.0 億元，雖然較去年同期微增 1.6%，每股純益 EPS 為 0.15 元；但是玉山證券受到台股創歷史新高及交易量大增影響， 1 月稅後純益為 1.58 億元，大幅成長 410.0%，為表現最亮麗子公司。

