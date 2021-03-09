【瀚亞投信】瀚亞親子理財調查 台灣家長最重視預算規劃與存錢

英國保誠集團 (Prudential plc) 旗下資產管理公司瀚亞投資(Eastspring) 針對來自亞洲 9 個國家進行《親子理財》調查， 期望能借助調查結果了解父母們對於理財教育的想法，並且幫助每一位父母成為孩子心目中更優秀的榜樣，為他們提供知識、技能和工具，有效地傳授如何理財和規劃未來。

「親子理財」顧名思義，就是父母為孩子進行理財教育的過程，了解金錢、財務和社會責任是息息相關的。過程中父母將他們對金錢的態度和信念傳遞給孩子，希望灌輸正確的觀念，能對他們的行為和理財結果產生正面的影響。

根據瀚亞投資《親子理財》調查，當被問及親子理財的目標時，61% 台灣父母認為「孩子學習到如何做預算和存錢」，為四大目標中最高；其次為「教導孩子的金錢的價值」，有 59% 台灣父母表示重視。反觀整體亞洲父母最在意的則為「教導孩子的金錢的價值」，接下來才是「孩子學習到如何做預算和存錢」，顯示台灣父母相較亞洲其他國家更重視預算規畫，以及對存錢的需求。另外「我的孩子知道要付出才能賺錢」以及「孩子要能學習並分辨：想要與需要」則分別為台灣父母親子理財目標排名三、四。

同時調查也發現，當父母被詢問，親子理財最重要的成效為何，答案就相當多元，包括「我的孩子懂得理財」、「當孩子在長大成人後沒有負債，還有一些積蓄」、「我的孩子知道如何賺錢」 「孩子過著幸福無憂的生活」和 「有為退休生活提前規劃」。與此同時，正因為對於親子理財最重要的成果有各種不同的答案，導致多數亞洲父母並不確定自己在親子理財教育上是否做的夠好。

瀚亞投資 (台灣) 總經理王柏莉表示，理財教育和包容性一直都是瀚亞投資關心的課題，透過本次調查，就是希望可以想了解父母面對孩子的理財教育，重視跟關注的是什麼。同時，為了接軌各國對兒童理財日益增加的趨勢，瀚亞投資創立親子理財平台，期望將更多相關知識傳遞出去，並實現「親子理財，並肩同行」之理念，讓所有家長面對理財教育時，不再惶恐。我們相信言教不如身教，若能透過彼此溝通與共同學習的過程，更能替孩子的理財知識，打下良好且正確的根基。

本次瀚亞《親子理財》調查，係透過量化及質化研究方式，調查亞洲 9 個國家、1 萬名父母為孩子進行理財教育的過程中，所面臨的現況與問題。瀚亞投資期許透過調查能協助父母更了解自己，進而選擇適合的親子理財教育方式。本項研究由新加坡南洋商學院市場行銷與消費者行為學教授曼蘇爾 · 哈密托夫（Mansur Khamitov）博士（PhD,MBA）以及 Duxton Consulting Group 顧問公司合力打造。

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