〈貴金屬盤後〉公債殖利率盤旋1.6%高位 黃金挫至11個月低點

週一 (8 日) 交易，美元上漲和公債殖利率上升再度削弱黃金對投資者的吸引力，使黃金價格下挫至去年 4 月初以來最低收盤價。

在上週末參議院以些微差距表決通過紓困方案後，黃金以下跌開啟 3 月第二週，眾議院最早本週二將針對 1.9 兆美元 COVID-19 紓困法案進行表決。

該財政刺激方案預計將提振黃金，因為這意味政府將增加支出，使避險金屬成為更具吸引力的投資標的。然而，更樂觀的美國海內外經濟前景可能會影響近期的黃金需求。

10 年期公債殖利率週一約在 1.6%。ICE 美元指數紮實上升至去年 11 月以來最高點，給了貴金屬連續打擊。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「現在債市試圖展望疫情盡頭之後的光景，去年的大贏家現在正被拋售，彷彿其整體投資均取決於新冠病毒，自那斯達克到比特幣再到黃金。」



「只要債券殖利率持續上升，短期投資者就可能會開始認為該賣出黃金，以及去年一些首次投資者將考慮現在認賠殺出，避免日後虧損擴大。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 20.50 美元或 1.2%，收每盎司 1678 美元。

FactSet 數據顯示，此為交易最熱絡的黃金契約去年 4 月 3 日以來最低水準。上週黃金價格下跌了 1.8％。

5 月白銀期貨價格下跌 2 美分或近 0.1%，收每盎司 25.269 美元，上週白銀大跌 4.5%。

路透社週五報導，美財長葉倫 (Janet Yellen) 表示，長期公債殖利率上升是市場參與者預期復甦力道轉強的跡象，並非通膨加劇的擔憂。黃金通常被當作通膨的避險工具。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「Fed 似乎一點也不擔心公債殖利率上升，Fed 不認為通膨會延遲整體經濟復甦，而整體經濟復甦顯然才是他們的主要重點。」

「然而，市場並不認同，而且對通膨越來越焦慮。我認為長期利率將維持上升，而 Fed 最終將沒選擇，只能出手干預。」Hatzigiannis 說。

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