〈焦點股〉油價飆漲、大方配息加持 台聚集團股價量齊揚

沙國重要石油設施傳遭飛彈攻擊，帶動布蘭特原油期貨價衝破 70 美元關卡，近來五大泛用樹脂輪番漲價，市場看好全球加速施打疫苗，相關石化產品後續報價還有上調空間，台聚家族在大方配息的利多加持下，今 (8) 日獲得買盤青睞，其中，台達化 (1309-TW)、亞聚 (1308-TW) 強勢亮燈漲停，台聚 (1304-TW)、華夏 (1305-TW) 盤中也漲逾半根漲停板。

油價近來漲勢凌厲，主要受到 OPEC 意外選擇 4 月份不增產的影響，不過，沙烏地阿拉伯生產石油重鎮，於當地時間周日 (7 日) 晚間發生無人機攻擊事件，再度拉抬原油期貨價走高，紐約西德州原油期貨於亞洲盤中一度站上每桶 67 美元關卡，布蘭特原油期貨則一度突破每桶 71 美元，紛紛大漲超過 2%。

在油價飆漲的帶動下，塑膠、橡膠股一片紅通通，上市類股指數盤中均勁揚逾 1%，其中，台聚集團股爆量大漲，台達化開盤不久即攻上漲停價 39.15 元，創波段新高；亞聚同步亮燈漲停，來到 24.85 元，寫下 6 年半新高。

此外，華夏盤中一度衝上漲停價 33.3 元，漲停打開後仍有逾 7% 的漲幅；台聚早盤大漲逾 9%，最高來到 23.75 元，盤中漲勢略為收斂，創波段新高。

台達化主要生產 ABS、PS，隨著原物料漲價效應擴散，五大泛用樹脂等石化產品報價也陸續調漲，台達化去年第 4 季 EPS 達 2.3 元，全年每股稅後純益 5.58 元，獲利年增 3.82 倍，表現大幅優於市場預期，且董事會上周通過每股擬配發現金股息 2 元、股票股利 1 元，合計股利 3 元，以 5 日收盤價估算，光是現金殖利率就高達 5.56%，另外還有股票股利可領。

在太陽光電案場加速建置下，亞聚 EVA 自去年下半年起需求暢旺，報價不斷調升，去年稅後純益 11.04 億元，年增 34.5%，每股純益 1.89 元，擬配發現金股利 1.2 元、股票股利 0.2 元；華夏去年稅後純益 16.34 億元，年增 1.54 倍，每股純益 2.95 元，擬配發現金股利 1.8 元、股票股利 0.5 元。