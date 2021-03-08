【富蘭克林】雙收益多元配置策略，掌握資金輪動行情

美債殖利率快速攀升引發全球金融市場同步陷入整理格局，依據彭博資訊截至 3/4 數據顯示，美股 S&P 500 指數幾全數回吐今年來漲幅，今年來僅上漲 0.60%，然而細察類股表現，去年表現較為弱勢的能源類股異軍突起，以 35% 漲幅高居美股十一大類股之冠、金融類股則以 12% 漲幅次之，此外代表亞股的 MSCI 亞洲不含日本指數仍有 5% 漲幅，顯示資金在美國市場內類股輪動、往新興市場外區域輪動趨勢相當明顯。

富蘭克林證券投顧評估，本波債券殖利率攀升的原因主要受景氣回升與通膨上揚的預期所拉動，並非央行欲緊縮政策所致，包含聯準會在內的主要央行仍持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，預期金融市場修正後仍將有所表現，資金於各類型股票與區域輪動的趨勢則將延續，建議投資人可透過廣納不同風格與區域的美國與新興市場雙收益平衡型基金進行核心配置，掌握多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場產業結構組成在這過去十年見到顯著轉型，現階段科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準，但整體新興市場相對美股評價卻仍有三成折價水準，因此預期在資金充沛環境與美股評價面已高的情況下，評價面優勢將會是驅動新興股市表現優於美股的重要動能，即便波動程度可能加大，但仍預估 2021 年新興市場可望表現強勁，看好數位經濟結構性趨勢題材以及循環性產業前景。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，預期成熟經濟體將持續推動刺激政策，包括貨幣和財政政策，提供市場充足流動性，而經濟好轉的預期也反映於美債殖利率的攀升當中，回到疫情前水準，使得透過固定資產創造回報更具挑戰性，於 2020 年表現落後的類股有望在 2021 年前其領先市場表現，我們認為能源與金融類股相較科技股更具有評價面的吸引力，但看好科技和醫療產業的股利有望增加，債券方面調整估值滿足的投資債，低違約率使得部分高收債仍具吸引力，但評價面也將是重要的布局考量因素。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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