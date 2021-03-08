

◆盤勢分析

1. 美國 2 月非農就業數據公告約 37.9 萬人，大幅優於市場預期，美債殖利率回落至 1.55%，使得市場氛圍轉為樂觀，帶動美股四大指數全面反彈，漲幅介於 1.55 至 3.15%，科技股強勁彈升，指標股蘋果漲逾 1%、美光漲逾 5%、台積電 ADR 漲逾 4%、特斯拉則跌逾 3%。

2. 台股目前 5 日線 (15,975)、10 日線(16,173 點)、月線(15,961 點) 之下，早盤重挫逾 270 點，盤中一度翻紅，最終以下跌 51.18 點，跌幅 0.32%，收在 15,855.23 點，成交金額為 3,068.01 億元。三大法人合計賣超 277.38 億元，外資賣超 263.52 億元、投信買超 16.67 億元、自營商賣超 30.53 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，結構止穩，惟短期均線皆失守，走勢仍弱勢。

（2）、均線：短期支撐為 3/5 低點 15,636 點附近，壓力為 10 日線 (約 16,173 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 向下，短線震盪格局。

4. 櫃買指數漲幅 0.26%，收在 192.62 點，相對加權指數抗跌。支撐為月線 (約 189 點) 附近，壓力為 10 日線 (195 點) 附近，KD 向下，短線震盪格局。

5. 觀盤重點：指數短期均線皆失守，且上方 2/26 有帶量空方缺口，若未來封閉缺口才有再度轉強機會，因此建議操作持股比重持至 4 成以下，相對大盤走勢弱勢股需汰弱，靜待止穩擇優再進場，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、PCB、內需、金融等族群。

6. 富時羅素已公布台灣指數系列成分股調整結果，台灣 50 指數將新增亞德客 - KY（1590）及南電（8046），剔除開發金（2883）、永豐金（2890），將自 3 月 19 日盤後生效；台灣高股息指數無新增成分股，但剔除美律（2439）、創見（2451）及中鼎（9933）。

7. 蘋果 iPhone 12 系列銷售持續暢旺，搭載首款 Apple Silicon 的 13 吋 MacBook Air 及 MacBook Pro 出貨強勁，但蘋果近期已開始例行性年度產品線轉換，第二季將進入季節性調整，其中委由 2330 台積電 5 奈米代工的訂單約較第一季減少 10％。不過，蘋果 iPhone 13 搭載的 A15 處理器將提前到 6 月量產。

8. 全球晶片大缺貨，台灣前三大 IC 設計商 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱分別在手機、面板相關，及網通這三大領域占有一席之地，三大廠不約而同提前下單，且是「預約」一年後產能，凸顯手機、面板、網通等主要電子業終端應用動能強勁。

9. 根據 WitsView 最新 3 月份上旬面板報價，電視面板價格持續大漲，整體來看，第一季面板價格漲幅高達 15～20％，進一步推升面板廠毛利率，相關個股 2409 友達、3481 群創將可望受惠。

