沙國石油重鎮遇襲 油價亞洲盤大漲逾2%

沙烏地阿拉伯當地時間周日 (7 日) 晚間發生無人機攻擊事件。該國東部省達蘭市 (Dhahran) 上空傳出巨大爆炸聲。由於達蘭市是沙烏地阿拉伯生產石油重鎮，同時也是世界最大石油公司—沙烏地阿美的總部所在地。因此在這起攻擊事件後，油價於周一 (8 日) 開盤一度飆升逾 2%。

該起攻擊後葉門胡塞武裝份子同時發佈聲明表示，該武裝份子向沙烏地阿拉伯首都利雅德、東部和南部的多個地區發射 8 枚導彈及啟動 14 架無人機，對沙烏地阿拉伯境內的石油和軍事設施發動襲擊。

目前沙烏地阿拉伯並未對此作出官方回應。至於美國駐沙國領事館則發佈警示，要求所有在沙國的美國公民提高警覺，並做好再發生類似事件的防範措施。

受到攻擊事件影響，紐約西德州原油期貨於亞洲盤中一度站上每桶 67 美元關卡，布蘭特原油期貨則突破每桶 71 美元大關，紛紛勁揚逾 2%。

資料來源: 新浪財經, 紐約西德州原油期貨日線走勢

截至上午 08:00 止，紐約西德州原油期貨暫報每桶 66.41 美元，上漲 1.5%；布蘭特原油期貨暫報每桶 70.35 美元，上漲 1.4%。



近期油價漲勢凌厲，主要受到 OPEC 意外選擇 4 月份不進行增產。同時也有多家外資券商發布報告看多未來油價走勢。

在摩根士丹利最新報告中，維持第 3 季布蘭特油價預期為每桶 70 美元。不過報告認為，由於第二、三季全球原油市場每天仍有 140～190 萬桶的供應缺口，所以在樂觀情況下油價有機會上看每桶 80 美元。

但摩根士丹利同時指出，目前 12 個月遠期西德州原油報價比美國頁岩油生產商的損益兩平點每桶超出 20 美元，接近 2011 和 2018 年高點。所以美國頁岩油生產商的增產動力可能成為未來油價上漲的阻力。

