【日盛投顧】指數月線附近震盪

◆盤勢分析

1. 台股處於 5 日線 (15,975 點)、10 日線(16,173 點)、月線(15,961 點) 之下，早盤重挫逾 270 點，盤中一度翻紅，最終下跌 51.18 點，跌幅 0.32%，收在 15,855.23 點，成交金額為 3,068.01 億元。三大法人合計賣超 277.38 億元，外資賣超 263.52 億元、投信買超 16.67 億元、自營商賣超 30.53 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，結構止穩，惟短期均線皆失守，走勢仍弱勢。

(2)、均線：短期支撐為 3/5 低點 15636 點附近，壓力為 10 日線 (約 16,173 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 向下，短線震盪格局。

3. 櫃買指數漲幅 0.26%，收在 192.62 點，相對加權指數抗跌。支撐為月線 (約 189 點) 附近，壓力為 10 日線 (195 點) 附近，KD 向下，短線震盪格局。

4. 觀盤重點：指數短期均線皆失守，且上方 2/26 有帶量空方缺口，若未來封閉缺口才有再度轉強機會，因此建議操作持股比重持至 4 成以下，相對大盤走勢弱勢股需汰弱，靜待止穩擇優再進場，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、PCB、內需、金融等族群。

結構高爾夫、隱形眼鏡、橡膠、被動元件等抗跌

1. 高爾夫：終端通路回補庫存需求，打球人數及比賽場次逐漸增加，相關個股如 8938 明安、6670 復盛應用、8924 大田等近期走勢強勁。

2. 隱形眼鏡：舊客戶訂單回升，以及積極開發新客戶表現，因此受到市場資金青睞，相關個股如 6491 晶碩、1565 精華、8406 金可 KY 等個股表現優於大盤。

3. 橡膠：近期相關丁二烯原料報價呈現走揚，帶動 2103 台橡股價揚升，以及丁 腈乳膠主要運用在拋棄式醫療手套，市場需求持續吃緊，也使得 2108 南帝、6582 申豐等可望受惠。

4. 被動元件：LTCC 相關產品持續調漲售價，使得 3152 璟德營運成長動能強勁、被動元件需求提升帶動 4760 勤凱，今年營運可期。