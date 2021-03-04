逸達新藥完成美國授權 最高可取得2.07億美元

逸達表示，過去已與 Intas 子公司 Accord Healthcare 有授權合作經驗，授權地區除美國、日本、中國、台灣等其他全球市場。

逸達強化與 Intas 合作， 簽訂柳菩林前列腺癌新劑型新藥 Camcevi 授權合約，後續將由 Intas 美國子公司 Accord BioPharma, Inc. 負責 Camcevi 在美國的市場銷售；逸達將獲得最高 2.07 億美元權利金，包括簽約金 1000 萬美元、產品開發里程金、銷售里程金等，另在授權市場擁有產品銷售分潤。

逸達董事長簡銘達表示，Intas 子公司 Accord Healthcare 在歐洲、加拿大、澳洲等地積極佈局 Camcevi 商品化，對 Camcevi 有一定了解及掌握，如今再拼上美國市場版圖，完整 Camcevi 全球佈局。此次將美國市場授權 Intas，加上已完成授權的 Accord Healthcare 以及中國長春金賽藥業，Camcevi 全球市場授權權利金最多已達約 4.17 美元，顯示合作夥伴對 Camcevi 的市場潛力深具信心。

Accord Healthcare Inc. 美國區總裁 Chrys Kokino 說，Intas 及 Accord BioPharma 團隊將全力推動 Camcevi 進入美國市場，希望透過 Camcevi 精密、簡易操作、高附加價值的特色，提升醫療品質，最終達到改善病患生活及整體公共衛生的目標。Camcevi 將會是公司在美國快速成長業務中的關鍵藥物。

逸達指出，目前 Camcevi 42 毫克 (六個月劑型) 於美國的新藥註冊申請 (New Drug Application, NDA) 正在審查階段，預計在今年年中可取得美國 FDA 審查意見。