台泰越皆收到11.7萬劑AZ疫苗 指揮中心：不會採取7天內開打方案

首批 AstraZeneca 新冠疫苗 11.7 萬劑已運抵台灣，疫情指揮中心發言人莊人祥今 (4) 日表示，已知越南、泰國都收到相同劑量，這是台灣首批疫苗，必須謹慎看待，目前已送到食藥署實驗室檢驗，確定不會採取 7 天書審方案，必須確認品質後才會放行。

指揮中心日前曾透露，為節省時間，若疫苗業者提供的檢驗資料夠完備，可望採取書審方式，縮短檢驗封緘程序時間，最快 7 天以內就能開始接種。

不過，莊人祥指出，台灣收到首批疫苗必須謹慎看待，目前已送到實驗室檢驗，這也是最耗時的階段。莊人祥強調，待疫苗檢驗完成、確認品質之後才會放行，確定不會採取 7 天書審方案。

台大醫院指出，將讓醫事人員分梯次接種，部桃也有不少醫護表示願意施打。莊人祥表示，指揮中心一直有與醫院保持聯繫，未來施打時要特別注意人力分配問題，將會有相關指引供醫院參考。

對於首批 AZ 疫苗為何僅 11.7 萬劑？莊人祥說明，已知越南、泰國均收到相同劑量，應為包裹式的寄送，並未虧待台灣，不過，目前 COVAX 出貨的大多是印度廠製造，也就是其他國家捐贈出來的疫苗，自行花錢購買疫苗的國家，似乎都還沒收到。

此批疫苗為多劑型包裝 (每瓶 10 人份)，存放於 2-8℃ 的環境，依臨床試驗結果每人需施打 2 劑。指揮中心指出，經「傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP)」討論，建議 2 劑間隔至少 8 週。接種對象將依 ACIP 的優先順序建議，從第一優先的醫事人員開始施打。