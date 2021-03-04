【Wen姐筆記】萬六城池月線關 攤牌在即？防震不再是演習

台股昨日外資回頭，不僅守住月線關卡，也一舉演出逆轉秀，加權指數一口氣攻上 16200 點，以 16211.73 點作收，成交值則縮至 3201 億元。雖然外資回頭買超 141 億元，但前天融資與自營商合計調節的 72 億元，昨天也全數回補! 大盤目前卡在均線間，上壓下撐，多空遲早得攤牌，如果再出現大幅震盪，可得提防這回不再是演習! 短多要維持控盤優勢，16154 點為強弱分界! 關鍵點位為 15953、16023 與 16085 點。

多空 16000 點城池攻防，已經連續進行 3 個交易日，多方要挺住 16000 點關卡，兩端哨站為 15978 與 16023 點，如未能突破 16053 點，仍屬月線攻防戰範圍，下方須留意 15953 點。當然最好能夠守穩 16100 點城池，兩端哨站為 16085 與 16123 點，如多方氣勢轉強，16154 能夠一舉突破，才有機會擺脫空方糾纏。如續往 16200 點挺進，16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，站穩 16222 點才算收復 16200 點城池，多頭才能醞釀演出大逆轉!

但如 15953 點棄守，就須提防這回空襲警報不只是演習，再次上演多殺多! 下方 15938 與 15900 點再棄守，需提防賣壓加重，15900 點城池兩端哨站為 15888 與 15911 點，如未能守穩，則恐續往 15855 與 15800 點回測，15800 點兩端哨站為為 15777 與 15823 點，再失守需提防台股進入中線波段大級數修正。台股能否站穩 16000 點關卡，還是得看一下外資臉色!

大盤雖力守月線，台積電昨日也出現初步止跌，不過台積電目前仍被壓制在月線之下，聯電更是進入 50 元關卡與季線保衛戰，昨日攻上月線領軍轉強的為鴻海，因此今日主要權值股仍以月季線攻防為觀察重點! 如新台幣繼續強勢，則可留意資產與原物料族群能否接棒! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)